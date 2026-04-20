백종원 대표 현장 방문해 매장 운영 점검

더본코리아 더본코리아 close 증권정보 475560 KOSPI 현재가 21,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,250 2026.04.20 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]벚꽃 같은 분홍빛 맥주…백스비어, '꿀맥주 핑크라벨' 출시 더본코리아, 해외 공략 '속도'…백종원 "올해 중반부 성과 기대"(종합) 백종원 대표 "잃어버린 1년 뒤 더 큰 도약…해외 시장 공략 집중" 전 종목 시세 보기 가 일본 도쿄 신오쿠보에 마라탕 전문점 '마라백'을 오픈했다고 20일 밝혔다. 한국식 맛과 분위기를 제대로 담은 'K-마라' 매장을 현지 맞춤형으로 선보여 일본 현지 고객에게 한국식 마라 스타일 경험을 제공할 계획이다.

더본코리아가 일본 도쿄 신오쿠보에 오픈한 마라탕 전문점 '마라백' 외관. 더본코리아 제공 AD 원본보기 아이콘

마라백의 메뉴는 일본 고객 특성과 현지 소비 트렌드를 반영해 현지화했다. 대표 메뉴인 마라탕은 사골과 닭고기 맛을 국물 베이스로 일본 고객의 기호에 맞는 맛을 구현하면서, 향신료가 강한 중국식 마라탕과 차별화한 K-마라 콘셉트를 적용해 깔끔하면서도 감칠맛이 살아 있는 국물 맛을 완성했다. 마라샹궈, 수제 꿔바로우와 함께 마라 떡볶이 등 메뉴를 제공하고, 김말이와 김치만두 등 국내 식재료를 활용한 토핑 옵션도 갖춘다.

마라백 1호점 오픈에 맞춰 더본코리아 백종원 대표는 직접 현장을 방문했다. 백 대표는 지난 18~19일 마라백 신오쿠보점에서 고객 사인회를 진행하고, 매장 운영에 대한 반응을 점검했다.

더본코리아 관계자는 "마라백은 철저히 일본 고객 특성만을 고려해 메뉴와 매장 공간, 운영 방식 등을 구성한 현지 맞춤형 브랜드"라며 "최근 마라탕이 일본 젊은 층을 중심으로 빠르게 확산하며 성장 가능성이 높은 시장으로 주목받고 있는 만큼, 마라백을 통해 브랜드 경쟁력을 검증하고 일본 내 확장 전략을 구체화해 나갈 계획"이라고 말했다.

AD

한편, 더본코리아는 올해 일본 내 마라백 추가 오픈과 커피 전문 브랜드 '빽다방' 론칭을 연내 준비 중이다. 마라백은 오사카와 교토 등을 확장 지역으로 검토하고 있으며, 빽다방은 브랜드 론칭 이후 본격적인 확장을 통해 일본 시장 내 브랜드 포트폴리오를 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>