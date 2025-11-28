문화유산연구원·기초과학연구원, 연구 교류 협력 연장

경복궁 청기와 산지 확인·익산 쌍릉 석재 분석

"동위원소 분석과 연대측정 범위 확대"

국립문화유산연구원은 한국기초과학지원연구원과 문화유산 분석 분야의 첨단화 및 연구 교류 협력을 위한 약정을 연장했다고 28일 밝혔다. 기간은 2028년 11월 27일까지다. 연구원 관계자는 "동위원소 분석과 연대측정의 범위를 더욱 확대할 계획"이라고 말했다.

양 기관은 2018년 첫 약정을 맺은 뒤, 동위원소 기반 산지 해석과 연대측정 분야에서 공동연구와 기술협력을 이어왔다. 대표적 성과로는 경복궁 자미당지·소주방지·흥복전지·집경당지에서 출토한 청기와 유약 분석이 꼽힌다. 분석 결과 유약의 주성분이 납이며, 서산·충주 등 충청 납 광산에서 공급한 납을 사용해 청기와를 제작했음이 밝혀졌다.

고분 연구에서도 협력이 이어졌다. 익산 쌍릉과 장수 동촌리 고분의 석재를 대상으로 한 지시광물(암석의 채석산지를 규명하는데 활용되는 광물) 연대측정과 미량원소 분석을 통해 석재 산지를 정밀하게 규명했다. 익산 쌍릉 석실은 흑운모화강암으로 확인됐다. 구성 광물 '스핀(sphene)'은 고분에서 약 9㎞ 떨어진 익산시 함열읍에서 채석한 것으로 밝혀졌다. 장수 동촌리 가야고분 28호분의 석재는 구성 광물 '저어콘(zircon)'의 연대측정과 성분 분석을 통해 장수 팔공산 일대가 채석지로 추정됐다.

국립문화유산연구원이 최근 도입한 신규 분석 장비의 설치와 운용 또한 양 기관이 협력해 이룬 성과다. 특히 900℃ 이상에서 소성된 토기·기와 시료는 석영 기반 광여기루미네선스(Optically Stimulated Luminescence) 연대측정에서 신호 왜곡이 발생했다. 900℃ 미만이어야 연대측정이 가능하다는 결과가 도출됐다.





