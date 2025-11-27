본문 바로가기
한국경마 연말 결전 ‘그랑프리’, 30일 렛츠런파크 서울서 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.27 16:40

"모두가 꿈꿔온 무대, 연말 시즌을 결산하는 챔피언 결정전이 돌아왔다"


한국경마의 최강자를 가리는 제43회 그랑프리(G1, 2300m, 혼OPEN)가 오는 11월 30일 렛츠런파크 서울 제8경주에서 화려한 막을 올린다.

그랑프리는 국내 대상 경주 중 가장 오랜 역사와 전통을 자랑하며, 국내 유일의 2300m 장거리 G1 경주로 꼽힌다. 한 해 동안 쌓아온 기록과 명성, 자존심이 단 한 번의 질주로 결판나는 무대이기에 '최강'만 살아남는 진검승부가 펼쳐진다.


2015년 혼합 OPEN 경주로 전환된 이후 부산경남 경주마가 6회, 서울 경주마가 3회 우승하며 지역 간 자존심 경쟁이 이어졌다. 올해는 부산경남 6두, 서울 9두, 일본 원정마 1두가 출전, 어느 해보다 다채로운 구성으로 관심이 집중된다.


이번 대회에서는 ▲ 디펜딩 챔피언 글로벌히트 2연패 도전 ▲ 서울 경주마의 왕좌 탈환 ▲ 일본 원정마 유메노호노오의 첫 우승 도전 등 다채로운 관전 포인트가 예상된다.

이번 그랑프리는 국내 경마 최강자들과 함께 외국마까지 가세하며 경주 흐름이 더욱 빨라질 전망이다. 어느 한 마리도 우승을 장담하기 어려운 혼전 양상이 예상된다.


또 경주 당일 현장에서는 △ 2026년 붉은 말띠해 소원트리 인증 이벤트 △ 우승마 맞히기 △ 연말 고객감사 룰렛 이벤트 △ 모바일 스탬프 투어 등 다양한 참여형 프로그램이 마련된다. 모바일 스탬프 투어 참여자에게는 추첨을 통해 풍성한 경품이 제공될 예정이다.

글로벌히트 2024년 그랑프리 우승장면.

원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
