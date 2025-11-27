정청래, '성추행 의혹' 장경태 윤리감찰단 진상 조사 지시

정청래 더불어민주당 당 대표가 성추행 의혹을 받는 장경태 민주당 의원에 대한 윤리감찰단 진상 조사를 지시했다.

27일 여의도 국회에서 조승래 민주당 사무총장은 기자들과 만나 "장 의원 관련 보도에 대해 정 대표가 윤리감찰단에 보도 관련 진상조사를 지시했다"고 밝혔다. 조 사무총장은 "장 의원이 가진 자료나 의견 등 관련된 진상 파악이 있을 것"이라고 덧붙였다.

서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 준강제추행 혐의를 받는 장 의원에 대해 정식 수사에 나섰다. 장 의원은 지난해 말 서울 모처에서 진행한 모임에서 한 여성을 추행한 혐의를 받는다.

장 의원은 자신의 페이스북을 통해 "전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련, 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다"고 밝힌 바 있다.





