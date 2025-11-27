파출소 후임에 총기 사용법 알려주다 공포탄 오발 … 인명피해 없음·경위 파악 중

파출소 경찰관이 후임에게 총기 사용법을 알려주던 중 오발사고가 발생해 경찰이 경위를 파악 중이다.

27일 경남 고성경찰서 등에 따르면 지난 15일 오전 9시 35분께 거류파출소 내에 있는 간이무기고 앞에서 30대 A 경사가 후임 경찰관에게 38구경 권총 사용법을 알려주던 중 탄알 1발이 발사됐다.

해당 탄알은 공포탄으로, 지면을 향해 쏘아져 인명피해는 발생하지 않았다.

A 경사는 평소 권총 사용이 능숙하다는 내부 평가를 받는 것으로 알려졌다.

그는 "권총 실린더에 실탄과 공포탄을 모두 제거한 후에 공포탄 1발을 넣은 걸 인지하지 못했다"라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 감찰을 통해 A 경사의 총기 안전 수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



