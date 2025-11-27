숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감

장중 4000선 넘어서기도

코스피가 3거래일 연속 상승하며 마감했다. 미국 증시의 온기가 넘어온 데다, 그간 급등세에 따른 차익실현 매물을 소화하면서 바닥을 다지는 모습이다.

27일 코스피는 전날 대비 0.66% 오른 3986.91로 거래를 마쳤다. 이날 3989.45로 강보합 개장 이후 한때 4000선을 다시 넘어섰지만 오후 들어 다소 열기가 잠잠해지는 모습이다. 그럼에도 3일 연속 상승 마감했다.

투자주체별로는 외국인과 기관의 순매수가 지수를 지탱한 것으로 보인다. 이들은 각각 1491억원, 4565억원을 순매수했다. 기관은 지난 19일부터 7거래일 연속 순매수를 이어갔고, 외국인도 순매도 행진을 멈추고 전날에 이어 이틀 연속 순매수를 보였다. 반면 개인은 6162억원을 순매도했다.

상승한 업종과 하락한 업종의 비율이 비슷했다. 금속(3.77%), 오락·문화(2.49%), 전기·전자(1.58%), 제조(1.01%) 등의 업종이 강세를 보였다. IT서비스(-2.17%), 전기·가스(-1.20%), 증권(-0.90%), 일반서비스(-0.89%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목의 경우 SK하이닉스(4.5%)의 상승이 가장 두드러졌다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 700 등락률 +0.68% 거래량 16,424,489 전일가 102,800 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 조정 나올 때가 비중확대 기회? 투자금이 더 필요하다면코스피, 미국발 훈풍에 4000선 회복[클릭 e종목]"삼성전자, 구글 TPU 수혜 확대…반도체 최선호주" 전 종목 시세 보기 close (0.5%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 438,000 전일대비 2,500 등락률 +0.57% 거래량 363,930 전일가 435,500 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 LG엔솔 2026년 정기 임원인사…"ESS사업부 역량 대폭 보강"'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감15조원 던진 외국인, ABC는 담았다 전 종목 시세 보기 close (0.5%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 800 등락률 +0.71% 거래량 477,958 전일가 113,200 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 기아 '원격운전 컨소시엄', 국내 최초 일반도로 실증 성공기아 'PV5' 탑기어 선정 '올해의 패밀리카' 수상정부, 고용·국산화율 연계 친환경차 생산 인센티브 검토 전 종목 시세 보기 close (0.5%) 등이 상승했다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 863,000 전일대비 8,000 등락률 -0.92% 거래량 198,637 전일가 871,000 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 '기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복신용미수 대환 당일 OK! 저가매수 자금 최대 4배, 금리 4%대한투 "방산업종, 내년 수출·이익 증가세 지속…'비중확대' 유지" 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 123,700 전일대비 1,000 등락률 -0.80% 거래량 541,036 전일가 124,700 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감감정평가사협회 "KB국민은행 불법 감정평가, 법 준수가 유일 해법"코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (-0.8%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 177,537 전일가 554,000 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 누리호 4차 성공 숨은 주역…'발사대' 만든 HD현대중공업'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (-0.3%) 등은 하락했다.

코스닥도 전날보다 0.31% 오른 880.06으로 마감했다. 역시 879.44로 강보합 출발 이후 등락을 반복했지만 880선은 지켜냈다.

코스피 시장과 반대로 개인 홀로 1817억원 순매수를 보였다. 외국인과 기관은 각각 1044억원, 434억원을 순매도했다.

코스닥 시장에서는 상승한 업종이 대부분이었다. 운송장비·부품(2.80%), 오락·문화(1.84%), 기계·장비(1.46%), 섬유·의류(1.28%), 기타제조(1.00%) 등 1% 이상 오른 업종도 여럿이었다. 금융(-1.54%), 통신(-1.46%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목은 희비가 갈렸다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 383,500 전일대비 10,000 등락률 +2.68% 거래량 164,677 전일가 373,500 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (2.6%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 174,800 전일대비 1,400 등락률 +0.81% 거래량 711,654 전일가 173,400 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'신용미수대환 당일 OK, 저가매수 자금도 최대 4배까지...금리는 연 4%대 전 종목 시세 보기 close (0.8%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 209,500 전일대비 1,500 등락률 +0.72% 거래량 52,832 전일가 208,000 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (0.7%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 300 등락률 +0.47% 거래량 528,515 전일가 64,500 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 저가매수 기회 제대로 살리려면? 연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지총알 든든하게 마련해둘 때...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (0.6%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 521,000 전일대비 3,000 등락률 +0.58% 거래량 231,291 전일가 518,000 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용미수대환도 당일 즉시!코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'신용·미수대환 걱정 끝! 연 4%대 금리로 당일 해결...추가 투자금도 4배까지 전 종목 시세 보기 close (0.5%) 등은 올랐다. 하락한 업종은 변동 폭이 상대적으로 컸다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 308,000 전일대비 11,000 등락률 -3.45% 거래량 179,807 전일가 319,000 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 '기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복AI 투자 ‘군비 경쟁’ 현실화…내년 초 대비 중소형주 비중 확대 유효AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 180,700 전일대비 4,900 등락률 -2.64% 거래량 344,655 전일가 185,600 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감한국發 ADC 전쟁 2막, '내성 돌파'에서 승부 난다'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.9%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 147,000 전일대비 3,000 등락률 -2.00% 거래량 237,991 전일가 150,000 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 저가매수 기회 제대로 살리려면? 연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감총알 든든하게 마련해둘 때...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (-1.9%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,600 등락률 -1.92% 거래량 1,931,923 전일가 83,500 2025.11.27 15:30 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복신용미수 대환 당일 OK! 저가매수 자금 최대 4배, 금리 4%대 전 종목 시세 보기 close (-1.9%) 등 1% 이상 오른 종목도 다수였다.

