본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, LH와 '주거안심회복주택 운영 업무협약' 체결

정두환기자

입력2025.11.27 16:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

돌봄 공백 대상자에게 단기 주거·일상회복 지원

경기도 화성시는 27일 시청 중앙회의실에서 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부와 '화성형 주거안심회복주택' 운영을 위한 업무 협약을 체결했다.

정명근 화성시장(왼쪽 세번째)과 권운혁 LH 경기남부지역본부장(왼쪽 네번째)이 주거안심회복주택 업무협약식에서 돌봄 공백 대상자의 안전한 일상복귀를 위한 협력을 다짐하고 있다. 화성시 제공

정명근 화성시장(왼쪽 세번째)과 권운혁 LH 경기남부지역본부장(왼쪽 네번째)이 주거안심회복주택 업무협약식에서 돌봄 공백 대상자의 안전한 일상복귀를 위한 협력을 다짐하고 있다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

주거안심회복주택은 병원 퇴원 환자, 복지시설 퇴소자, 돌봄이 끊긴 위기가구 등 돌봄 공백 대상자에게 단기 주거와 회복 지원을 제공해 지역사회 안에서 일상으로 복귀할 수 있도록 돕기 위한 시설이다.


이 주택은 단기 주거 공간 제공, 보건의료 연계, 일상생활 돌봄을 결합한 원스톱 지원 모델로 운영된다. 입주자는 ▲회복주택 입주 ▲기능 회복 ▲귀가 등 단계별 지원을 받게 된다.

협약에 따라 LH는 공공임대주택을 주거안심회복주택으로 공급해 유지 보수 관리하고, 시는 공급된 주택을 운영 관리한다. 시는 이번 협약을 계기로 지역 내 공공자원을 활용해 사각지대 없는 통합돌봄 체계를 구축할 계획이다.


권운혁 LH 경기남부지역본부장은 "앞으로도 시민 누구나 어려운 시기에 안정적으로 머물 수 있는 주거·돌봄 안전망 마련에 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.


정명근 화성시장은 "이번 협약을 계기로 누구나 살던 곳에서 존엄을 지키며 일상으로 돌아올 수 있는 지역사회 통합돌봄 체계를 구축해 나가겠다"고 했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"AI기술, 이미 美노동력 11.7% 대체할 수준… 이건 빙산의 일각"

"5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"

새로운 이슈 보기