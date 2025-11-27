본문 바로가기
조국, 죽산 조봉암 묘역 참배…"부동산 정책으로 토지공개념 확장"

문혜원기자

입력2025.11.27 15:55

조국 조국혁신당 대표는 27일 서울 중랑구 망우역사공원을 찾아 죽산 조봉암 선생 묘역을 참배했다.

조국 조국혁신당 대표. 연합뉴스

조 대표는 이날 묘역 참배 뒤 현장최고위를 열고 "죽산은 이승만 정부에서 친일 지주 세력의 완강한 반대를 뚫고 농지개혁 단행했다"며 "땅을 특권층의 불로소득 자원이 아니라 국민 다수인 농민의 목숨과 같은 생산수단으로 바꾼 결단"이라고 말했다.


이어 "혁신당은 토지개혁을 토지공개념으로 이어받겠다"며 "(토지공개념을) 부동산 정책 전반으로 확장해 주거권을 확장하겠다"고 했다.

그러면서 "죽산은 국민 의료보장, 무상교육, 사회보장제 실시 등을 통해 골고루 잘사는 사회를 주창했다. 이는 혁신당의 '사회권 선진국' 구상'의 뿌리"라며 "혁신당은 죽산의 길을 잇겠다"고 했다.


한편 조봉암 선생 묘역을 정당 대표 자격으로 참배한 것은 조 대표가 처음이라고 혁신당은 설명했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
