‘댕댕이 미식학’… 동명대 반려동물산업학부, 펫푸드 전공체험

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.27 15:24

한국펫전문아카데미, 예비 신입생 원데이 클래스

반려동물 수제 펫푸드제작실습 등 전공이해도↑

동명대학교가 펫푸드 전공체험을 열고 청년 반려산업 인재를 키운다.


동명대 반려동물산업학부는 예비 신입생들에게 실제적 전공 체험 기회를 제공하고 학부 교육과정 이해를 돕기 위해 지난 22일 한국펫전문아카데미에서, 수시모집 지원자 '펫푸드 전공체험 원데이클래스'를 가졌다.

펫푸드 전공체험. 동명대 제공

펫푸드 전공체험. 동명대 제공

이날 학생들은 한국펫전문아카데미 전문 강사진과 동명대 반려동물산업학부 교수진 지도 아래 반려동물의 영양학적 특성을 반영한 맞춤형 수제 펫푸드(보틀 케이크 등) 제작 실습에 직접 참여하며 높은 만족도를 보였다.

반려동물산업학부 임은서 학부장은 "원데이클래스로 대학 진학전 진로선택과 전공흥미 제고 등을 지원했다. 실무 중심의 다양한 전공체험 프로그램을 지속 운영해 반려동물산업을 선도할 전문인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.


동명대 반려동물산업학부는 실무형 인재 양성과 산학협력 강화를 위해 한국펫전문아카데미와 업무협약(MOU)을 체결했으며, 이번 전공체험 클래스는 해당 협약 후속 프로그램으로 가진 것이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

