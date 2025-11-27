본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

인사

[인사] 중앙일보

이경호기자

입력2025.11.27 14:29

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◇ 보임 ▲ 편집콘텐트국 편집국장 김정하 ▲ 〃 콘텐트국장 서승욱 ▲ 논설실장 예영준 ▲ PROJECT E팀장 겸 논설위원 채병건





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

15분 누워만 있으면 샤워 끝…드디어 출시된 '인간 세탁기' 가격은 집 한채 값

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

응떡 먹고 어뮤즈 바른다…MZ 취향저격 '힙한 편의점' 이마트24

업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

새로운 이슈 보기