농협은행, 고령층·외국인 위한 생성형 AI 상담서비스 출시

오규민기자

입력2025.11.27 14:07

NH농협은행이 고령층과 외국인 고객의 금융 접근성을 높이기 위해 생성형 인공지능(AI) 기반 상담 서비스를 출시했다고 27일 밝혔다.


이번 서비스는 올원뱅크 내 '큰글뱅킹'과 '글로벌뱅킹' 메뉴에서 제공되며, 디지털 환경에 익숙하지 않은 고령층·외국인 고객을 위해 생성형 AI를 활용한 상담 기능을 강화했다.

'큰글도우미'서비스로 큰 글씨 사용자 인터페이스(UI)와 간소화된 화면 구성을 적용하고, 쉬운 용어를 사용했다. 외국인 고객을 위한 'Global Chat'과 '1:1 문의 번역' 서비스는 영어·중국어·베트남어 등 총 13개 언어를 지원한다. 'Global Chat'은 다국어 챗봇으로 실시간 상담을 제공하며, '1:1 문의 번역'은 문의 내용 및 상담사 답변을 번역해준다.


강태영 농협은행장은 "이번 생성형 AI 서비스는 고령층과 외국인 고객의 불편을 해소하기 위해 개발한 고객 맞춤형 기능"이라며 "앞으로도 포용적 디지털 서비스를 지속 확대해 고객 중심의 금융환경 조성에 앞장서겠다"고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

