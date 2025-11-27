본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

교보문고, 전국 9개 매장서 '월간 북커버' 12월호 판매

서믿음기자

입력2025.11.27 13:43

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

책갈피 3종 중 1종 랜덤 증정

교보문고는 다음 달 1일부터 전국 9개 오프라인 매장에서 '월간 북커버' 12월호를 한정 판매한다고 27일 밝혔다.

'월간 북커버' 포스터. 교보문고 제공

'월간 북커버' 포스터. 교보문고 제공

AD
원본보기 아이콘

'월간 북커버'는 매달 새로운 테마를 적용해 책을 개성있게 꾸미도록 기획된 종이 북커버 상품이다. 12월의 테마는 '크리스마스'다.


북커버 구매 고객에게는 양말, 진저브레드, 포인세티아 등 크리스마스 분위기를 담은 책갈피 3종 중 1종을 랜덤으로 증정한다.

12월 '월간 북커버'는 1500개 한정 수량으로, 소진 시까지 교보문고 9개 매장(광화문점·강남점·부산점·대구점·영등포점·잠실점·합정점·울산점·인천점)에서 판매한다. 판매 가격은 1장당 500원이다.


교보문고 관계자는 "독서의 즐거움을 일상 속 작은 디자인 경험과 연결하고자 '월간 북커버' 시리즈를 새롭게 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객의 취향과 계절감을 담아낸 다양한 월간 북커버를 출시할 예정"이라고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

15분 누워만 있으면 샤워 끝…드디어 출시된 '인간 세탁기' 가격은 집 한채 값

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

응떡 먹고 어뮤즈 바른다…MZ 취향저격 '힙한 편의점' 이마트24

업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

새로운 이슈 보기