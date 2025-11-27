본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[비트코인 지금]업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

유현석기자

입력2025.11.27 13:31

수정2025.11.27 14:21

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가상자산거래소 업비트에서 해킹으로 540억원 규모의 가상자산이 탈취됐다.


27일 업비트 운영사 두나무는 이날 오전 4시42분경 업비트에서 약 540억원 규모의 가상자산 알 수 없는 외부 지갑으로 전송된 정황을 확인했다고 밝혔다.

[비트코인 지금]업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"
AD
원본보기 아이콘


유출된 가상자산은 솔라나(SOL)를 비롯해 더블제로(2Z), 액세스프로토콜(ACS), 봉크(BONK), 오르카(ORCA), 레이디움(RAY), 렌더(RENDER), 주피터(JUP) 등 솔라나 네트워크 기반 24종이다.


이어 두나무는 오전 8시55분부터 업비트의 모든 가상자산 입출금 서비스를 중단하고 관련 네트워크 및 지갑 시스템에 대해 긴급 대응에 착수했다. 또한 추가적인 비정상 이체 사례가 발생하지 않도록 자산을 모두 콜드월렛으로 이전했다.


[비트코인 지금]업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상" 원본보기 아이콘

온체인 조치도 병행됐다. 두나무는 외부 지갑으로 이동한 자산의 흐름을 추적하는 한편 프로젝트 팀과 협력해 가능한 범위 내에서 동결 요청을 진행했다. 이 과정에서 약 120억원 상당의 솔레이어에 대한 동결을 완료했다. 나머지 자산에 대해서도 지속적으로 추적을 진행하고 있다. 관련 프로젝트 및 기관과 협력해 추가적인 자산 동결 조치를 진행하고 있다.

이와 함께 솔라나 계열뿐 아니라 전체 디지털자산 입출금 시스템 전반에 대한 보안 점검을 진행 중이다. 점검이 완료되고 안전성이 확보되는 대로 입출금 서비스를 순차적으로 재개할 계획이다.


두나무는 "비정상 출금으로 인해 발생한 손실 규모는 확인 즉시 내부적으로 파악 완료했다"며 "회원 자산에 어떠한 피해도 발생하지 않도록 업비트 보유 자산으로 전액 보전할 예정"이라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

15분 누워만 있으면 샤워 끝…드디어 출시된 '인간 세탁기' 가격은 집 한채 값

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

응떡 먹고 어뮤즈 바른다…MZ 취향저격 '힙한 편의점' 이마트24

업비트, 540억 규모 가상자산 해킹 발생…"전액 보상"

새로운 이슈 보기