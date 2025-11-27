나노실리칸첨단소재, 15억 규모 중동 의약품 보안기업과 위조방지 물품 공급 계약

나노실리칸첨단소재 나노실리칸첨단소재 286750 | 코스닥 증권정보 현재가 1,768 전일대비 3 등락률 +0.17% 거래량 96,636 전일가 1,765 2025.11.27 11:31 기준 관련기사 나노실리칸첨단소재, 아프리카 국가 기간사업 '세금 스탬프' 시스템 구축 본격화[클릭 e종목]"나노실리칸첨단소재, 나노소재·실리콘음극재·AI 데이터센터…턴어라운드 전망"나노실리칸첨단소재, IR 개최…"분쇄 없는 실리콘 음극재로 초격차 원가 경쟁력 확보" 전 종목 시세 보기 close 가 중동 지역의 보안기업과 15억원 규모의 위조방지 보안제품 계약을 맺었다.

27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 나노실리칸첨단소재는 중동 지역의 정부 의약품 보안솔루션 공급기업과 15억4717만원 규모의 위조방지 보안제품 공급계약을 체결했다. 이번 계약은 최근 매출액 대비 약 29%에 해당하는 규모다. 계약 상대방은 기업의 영업비밀 보호 요청에 따라 비공개다.

계약 기간은 2025년 11월26일부터 2026년 5월15일까지이며, 이 기간 동안 회사는 고객사가 요청한 의약품 전용 보안 솔루션을 순차적으로 공급하게 된다.

나노실리칸첨단소재 관계자는 "계약 상대방의 요청으로 세부 내용을 공개할 수는 없지만 정부 의약품 공급망을 담당하는 기관과 연계된 보안 전문기업이 발주한 프로젝트라는 점에서 의미가 크다"며 "중동 지역에서 보안 기술이 공식적인 공급망 관리 체계에 적용되는 것은 후속 수주와 레퍼런스 확보에도 중요한 기반이 될 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>