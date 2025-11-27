본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

희망브리지, 홍파양로원서 노년기 재난안전 체험교육 실시

이경호기자

입력2025.11.27 11:13

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
희망브리지가 노인복지시설인 홍파양로원에서 노년기 대상 재난안전 체험교육을 진행하고 있다. 희망브리지

희망브리지가 노인복지시설인 홍파양로원에서 노년기 대상 재난안전 체험교육을 진행하고 있다. 희망브리지

AD
원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 노원구 상계동에 위치한 노인복지시설 홍파양로원에서 어르신과 시설 종사자 30여 명을 대상으로 '노년기 재난안전 체험교육'을 진행했다고 27일 밝혔다.


현재 기후위기로 재난 피해가 커지는 가운데 우리나라는 65세 이상 인구가 전체의 20%를 넘는 초고령사회에 진입했다. 이에 희망브리지는 지난 6월 고령사회 변화에 대응하고자 한국 재난 환경을 반영한 '노인 재난안전교육 프로그램'을 개발했다.

이번 교육은 해당 프로그램을 실제 현장에 적용한 사례로, 노년층의 신체적·인지적 특성을 고려해 체험 중심으로 구성됐다. 어르신과 지원 인력이 함께 참여해 재난이 발생하면 모두가 대응할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.


교육은 ▲폭염 대응 ▲화재안전 ▲생활안전 ▲다중운집 인파 대응 ▲응급처치 등 노년기에 특히 취약한 재난 유형을 중심으로 총 3시간 동안 체험 방식으로 진행됐다. 거동이 불편한 어르신은 직원 교육을 통한 간접 참여 형태로 진행해 안전한 학습 환경을 마련했다.


교육에 참여한 한 어르신은 "나이가 들면서 재난이 나면 피하기 어렵다고만 생각했는데 쉽게 알려줘서 따라 하기 좋았다"며 "위급한 상황이 생겨도 조금은 더 침착하게 행동할 수 있을 것 같다"고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "재난은 고령층에게 더욱 큰 위협이 된다"며 "어르신과 지원인력이 함께 대응 역량을 갖추는 것이 중요하다. 이번 체험교육이 안전한 생활을 만드는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기