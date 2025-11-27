휴온스엔, 통합 공식 자사몰 '휴온스N몰' 출범

내달 14일까지 오픈기념 '블랙프라이데이 빅세일'

휴온스그룹 휴온스엔이 공식 통합 자사몰을 선보이며 고객과의 온라인 접점 강화에 나섰다.

휴온스엔은 기존 개별적으로 운영해온 휴온스엔몰, 이너셋몰, 마이시톨몰을 통합한 공식 자사몰 '휴온스N몰'을 새롭게 출범했다고 27일 밝혔다.

번 통합몰 출범은 그간 브랜드별로 분산돼 있던 휴온스엔 제품을 집적화해 고객 이용 편의성을 높이기 위해 시행됐다.

휴온스엔은 통합몰 오픈을 기념하기 위해 '블랙프라이데이 빅세일' 프로모션을 진행 중에 있다.

금번 프로모션을 통해 내달 14일까지 행사 기간 40개 품목을 할인가(최대 90%)로 구입할 수 있다. 그 밖에도 ▲3만원 이상 구매 시 무료배송 ▲회원 등급 무관 2% 구매 적립 ▲매주 수요일 24시간 한정 '타임딜 이벤트' 등의 혜택이 주어진다.

타임딜 이벤트에서는 메리트C, 마이시톨, 면역 이뮨 프로바이오틱스 등 대표 제품과 신제품을 특별가에 선보이며, 고객들에게 연말 건강관리 기회를 보다 폭넓게 제공할 예정이다.

휴온스엔 관계자는 "이번 통합 자사몰 오픈을 통해 고객들의 편의성을 높이고 향상된 온라인 쇼핑 경험을 제공할 것으로 기대한다"며 "블랙프라이데이 시즌에 맞춰 준비한 다양한 혜택을 통해 합리적인 가격으로 건강한 연말을 맞이하시길 바란다"고 말했다.

한편, 휴온스엔은 휴온스그룹의 라이프케어 전문 기업으로, 건강기능식품·이너뷰티·기능성 원료 개발을 중심으로 한 종합 헬스케어 솔루션을 제공하고 있다. '메노락토', '사군자', '마이시톨', '이너셋(INNERSET)' 등 다양한 브랜드를 보유하며 연구개발부터 제조, 품질관리까지 통합된 시스템을 기반으로 소비자의 건강한 라이프스타일을 지원하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



