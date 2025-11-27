SK하이닉스, '2025 이주민 AI 어노테이터 미래 심포지엄'

25일 안성시 중앙도서관에서 개최

이주민 AI 어노데이터 양성 사업 성과 공유

AI 학습 위해 데이터 선별·가공하는 인력

'이주민 2만명' 안성시와 연계 사업

포용적 AI·디지털 일자리 창출 성과

SK하이닉스는 지난 25일 경기도 안성시 중앙도서관에서 '2025 이주민 인공지능(AI) 어노테이터 미래 심포지엄'을 열었다고 27일 밝혔다.

안성시 중앙도서관에서 진행된 ‘2025 이주민 AI 어노테이터 미래 심포지엄’ 현장 사진. SK하이닉스 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 SK하이닉스가 정부·지자체·학계·시민사회와 협력해 추진한 '이주민 AI 어노테이터 양성 사업'의 성과를 공유하고 포용적 사회공헌(CSR) 모델의 확산 방안을 모색하기 위해 마련됐다. AI 어노테이터는 AI가 학습할 수 있도록 데이터를 선별하고 가공하는 역할을 하는 인력이다.

SK하이닉스의 AI 어노테이터 양성 사업은 AI 학습용 데이터에 라벨을 부여하는 '어노테이션' 직무 교육과 한국어 교육으로 구성됐다. 교육을 이수한 이주민 참가자에게는 데이터 가공 프로젝트 참여 등 기회를 부여해, 현장 중심의 실무 역량을 강화했다. 전체 수료자의 84.6%가 AI·디지털 분야에서 활동하고 있다.

SK하이닉스는 용인 캠퍼스의 중점 연계 지역인 안성시를 이 사업의 거점으로 삼았다. 시내 이주민들이 안정적인 소득 기반을 마련할 수 있도록 '함께일하는재단'과 함께 AI 기반 일자리 창출 모델인 'AI 데이터플래닛(AI 어노테이터 양성)' 사업을 도입했다. 올해 이주민 2만명 시대를 맞은 안성시의 현황과도 맞물렸다. 현재는 안성시의 전체 인구 10%가 이주민으로 구성돼 있다.

이날 행사에는 정상록 SK하이닉스 부사장(CR 담당)을 비롯해 김보라 안성시장과 안정열 안성시의회 의장, 법무부 관계자 등이 참석했다. 학계·연구 기관·시민단체 전문가들도 자리해 이주민 일자리와 지역사회 적응을 주제로 의견을 나눴다.

SK하이닉스는 이번 심포지엄을 계기로 정부·지자체·교육기관과의 협력을 더욱 강화해 나갈 방침이다. AI 데이터플래닛 사업을 지속가능한 CSR 모델로 발전시키고 이주민의 디지털 직무 참여 확대와 포용적 일자리 생태계 조성에 지속적으로 기여하겠단 계획이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



