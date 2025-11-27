나무엑스, 유튜브 채널 '야구에 산다'에서 AI 혁신 기술 소개

에어 솔루션·바이탈 사인 체크 기능 선봬

SK인텔릭스가 유튜브 인기 콘텐츠인 '야구에 산다'를 통해 세계 최초 웰니스 로봇인 '나무엑스'의 다양한 인공지능(AI) 기술을 선보였다고 27일 밝혔다.

나무엑스가 SBS 스포츠 전문 유튜브 채널인 '야구에 산다'에 출연해 혁신 기술을 소개하고 있다. SK인텔릭스 AD 원본보기 아이콘

야구에 산다는 SBS 스포츠 전문 유튜브 채널인 '스브스스포츠'의 인기 콘텐츠다. 프로야구의 주요 이슈를 소개하고 선수 인터뷰를 진행함으로써 팬들 사이에서는 높은 인기를 얻고 있다. 특히 이번 방송은 동시 접속자 수가 1500명을 넘어설 만큼 높은 관심을 받았다.

이번 방송에서 나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어 기능을 기반으로 실내 공기의 오염원을 스스로 감지·정화하는 '에어 솔루션(Air Solution)' 기능을 선보였다. 또 비접촉식 광혈류측정(rPPG) 기술로 체온·심장 활동 강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 등 총 5가지 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크(Vital Sign Check)' 기능도 소개해 출연진과 시청자들의 호응을 받았다. 시청자들은 댓글 창을 통해 "지금까지 보지 못한 혁신적인 제품이다", "직접 사용해보고 싶다"는 등의 긍정적인 반응을 쏟아냈다.

나무엑스는 높은 관심을 바탕으로 다음 달 2일 오후 6시에 예정된 한화 문현빈 선수와의 방송에서도 다양한 기술을 소개할 예정이다. 나무엑스 관계자는 "AI 기반 웰니스 솔루션이 일상 속에서 어떻게 활용될 수 있는지 실제 사례를 통해 자연스럽게 소개하고자 했다"며 "유튜브 등 다양한 채널에서 나무엑스의 혁신적인 기능과 실제 활용 사례를 계속해서 소개해 나갈 계획"이라고 말했다.

나무엑스는 인간 중심의 AI 기술을 기반으로 다양한 웰니스 솔루션을 제공하는 세계 최초의 웰니스 로봇이다. ▲자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반의 '에어 솔루션' ▲비접촉식 '바이탈 사인 체크' 등 AI 기술이 집약된 혁신 기능을 제공한다. 오염원을 스스로 찾아가 사각지대 없이 청정하는 에어 솔루션 기능은 기존 20평형 고정형 공기청정기 대비 청정 속도가 10배 빠르며 웰니스 로봇 1대로 최대 60평 공간까지 관리할 수 있어 구독료와 에너지 비용을 절감할 수 있다.





