본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

서울우유 짜요짜요, 누적 판매량 2억8000만개 돌파

임혜선기자

입력2025.11.27 08:47

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

간편하게 먹을 수 있는 스틱형 요거트
국산 원유 72% 이상·프로바이오틱스 함유

서울우유협동조합은 어린이 발효유 제품 '짜요짜요'가 올해 10월 기준 누적 판매량 2억8000만개(1팩 기준)를 돌파했다고 27일 밝혔다.


2000년 첫선을 보인 '짜요짜요'는 스틱형 요거트로, 간편하게 짜 먹을 수 있다는 점이 특징이다. 서울우유의 고품질 원유를 72% 이상 함유하고 있으며, 프로바이오틱 유산균을 넣었다. 제품은 다양한 입맛을 반영해 딸기, 포도, 복숭아 등 총 3종으로 구성됐다.

짜요짜요 3종(딸기, 포도, 복숭아). 서울우유협동조합 제공.

짜요짜요 3종(딸기, 포도, 복숭아). 서울우유협동조합 제공.

AD
원본보기 아이콘

김중표 서울우유협동조합 발효유마케팅팀장은 "'스틱형 요거트'라는 차별화 전략과 국산 원유를 활용한 뛰어난 제품력이 적중하며 누적 판매량 2억8000만개 돌파 기록을 세울 수 있었다"라며 "어린이는 물론 어른 간식으로도 좋고, 샐러드 드레싱으로 활용하거나 얼려 먹으면 색다른 맛을 경험할 수 있다"고 설명했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기