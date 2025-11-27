서울우유 짜요짜요, 누적 판매량 2억8000만개 돌파

간편하게 먹을 수 있는 스틱형 요거트

국산 원유 72% 이상·프로바이오틱스 함유

서울우유협동조합은 어린이 발효유 제품 '짜요짜요'가 올해 10월 기준 누적 판매량 2억8000만개(1팩 기준)를 돌파했다고 27일 밝혔다.

2000년 첫선을 보인 '짜요짜요'는 스틱형 요거트로, 간편하게 짜 먹을 수 있다는 점이 특징이다. 서울우유의 고품질 원유를 72% 이상 함유하고 있으며, 프로바이오틱 유산균을 넣었다. 제품은 다양한 입맛을 반영해 딸기, 포도, 복숭아 등 총 3종으로 구성됐다.

김중표 서울우유협동조합 발효유마케팅팀장은 "'스틱형 요거트'라는 차별화 전략과 국산 원유를 활용한 뛰어난 제품력이 적중하며 누적 판매량 2억8000만개 돌파 기록을 세울 수 있었다"라며 "어린이는 물론 어른 간식으로도 좋고, 샐러드 드레싱으로 활용하거나 얼려 먹으면 색다른 맛을 경험할 수 있다"고 설명했다.





