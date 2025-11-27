본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

거창군, 내년 예산 297억원 증가한 8313억원 편성…군의회 제출

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.27 09:36

시계아이콘02분 09초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서부 경남 중심도시로 발전하기 위한
거창 화장장 등 주요 사업 추진에 중점

경남 거창군은 2026년 당초 예산을 일반회계 7741억원, 특별회계 572억원으로 올해보다 297억원(3.7%)이 증가한 8313억원으로 편성해 군의회에 제출했다고 27일 밝혔다.


군은 불확실한 국세 정세가 지속되는 상황에서 지출예산 재편성, 이월예산 점검, 사업추진 상황에 따른 예산 시기 조정 등 과감한 지출구조조정을 통해 재원을 확충하고, 2014년부터 지켜온 채무 없는 건전재정 기조를 유지하며 지역경제 성장과 활력 제고 의지를 내년 본예산에 담았다.

특히 서부 경남의 교육·행정·문화·관광·농업 중심도시로의 발전을 위한 거창 화장장과 거창 형 의료복지타운 조성 등 군민 생활 편의시설 확충과 누구나 살고 싶은 도시와 0세부터 12세까지 육아 부담 해소 실현, 2026년 거창방문의 해 추진 등 지역 활력 제고 추진에 중점을 두었다.


거창군청 전경

거창군청 전경

AD
원본보기 아이콘

내년도 일반회계 분야별 세출 예산은 ▲사회복지 1863억원(24.08%) ▲농림 해양수산 1626억원(21.01%) ▲일반 공공행정 708억원(9.15%) ▲환경 687억원(8.89%) ▲국토 및 지역개발 533억원(6.89%) ▲문화 및 관광 402억원(5.20%) 등 배분됐다.


사회복지 분야는 빈틈없는 돌봄, 모두가 누리는 복지를 위해 ▲청소년 꿈 키움 바우처 지원 24억 원 ▲공공근로 사업 17억원 ▲국민기초생활 보장 생계급여 183억원 ▲아이 돌봄 지원 21억원 ▲영유아 보육료 지원 46억원 등 1864억원을 편성하고, 농림 분야는 미래농업 경쟁력 강화와 푸른 도시 만들기를 위해 ▲농어업인 수당 47억원 ▲여성농업인 바우처 지원 10억원 ▲기본형 공익직불금 196억원 ▲농작물 재해 보험료 지원 54억원, 산불 예방 35억원 ▲가로수 조성ㆍ관리 12억원 등 1626억원을 투입한다.

일반 공공행정 분야는 내실 있는 인구정책 추진력을 기반으로 ▲의료복지타운 조성 68억원 ▲공공산후조리원 및 행복암센터 건립 50억 원 ▲공공형 계절근로자 사업 4억원 ▲농업근로자 기숙사 건립 8억원 ▲출산 지원 19억원 ▲저출산 대책 지원 19억원 ▲전입 지원 12억원 등 708억원을 편성하고, 환경 분야는 환경과 생태의 균형을 갖춘 도시환경 구축을 위해 ▲거창 창포원 정원산업박람회 10억원 ▲전기자동차 보급 및 인프라 구축 22억원 ▲소각시설 개선사업 28억원 ▲거창 창포원 생태관광문화복합사업 39억원 등 687억원을 반영했다.


국토 및 지역개발 분야는 미래 발전을 위한 핵심 인프라를 체계적으로 확충하기 위해 ▲화장시설 건립 207억원 ▲지역 활력 타운 주거거점 조성 38억원 ▲기후대는 도시 숲 조성 16억원 ▲도시 바람길 숲 조성사업 10억원 ▲김천지구 도시재생사업 18억원 등 533억원을 편성하고, 문화 및 관광 분야는 문화와 관광, 체육이 조화를 이루는 활기찬 도시로 박차를 가하고자 ▲2026 거창방문의 해 추진 7억원 ▲2027년 도민체전 대비 정비사업 16억원 ▲덕유산 둘레길 조성 17억원 ▲수승대 야행 관광 인프라 조성 14억 원 등 402억원을 투입했다.


산업ㆍ중소기업 및 에너지 분야는 거창 경제에 활력을 불어넣기 위해 소상공인 지원과 전략 사업 육성을 추진하며 ▲첨단 일반산업단지 조성 50억 원 ▲지역사랑상품권 발행지원 22억원 ▲소상공인 지원 11억원 ▲신재생에너지 융복합지원 25억원 ▲단독주택지역 도시가스 공급 확대 8억원 등 197억원을 편성하고, 교통 및 물류 분야는 ▲농어촌도로 확장·포장 15억원 ▲소규모 공동 주차장 조성 10억원 등 215억원을 편성해 교통 인프라를 확충한다.


보건 분야는 ▲시니어 의사 채용지원 1억원 ▲소아 환자 야간·휴일 진료(달빛어린이병원) 7억원 등 111억원을 편성해 맞춤형 의료 서비스를 강화하고, 교육 분야는 ▲교육 복합시설 건립사업 20억원 ▲교육 발전 특구 25억 원 등 86억 원을 투입해 교육도시로서의 위상을 더욱 높인다. 공공질서 및 안전 분야에 ▲양기 음기 지구 풍수해 생활권 종합정비사업 20억원 ▲소규모 재해소 6억원 ▲CCTV 통합관제센터 운영 12억원 등 118억원을 반영해 군민이 안심할 수 있는 안전한 거창을 조성한다.


또한 거창군은 기후 위기에 적극적으로 대응하고, 지역 농업의 지속 가능한 미래를 열기 위해 스마트농업 육성지구 조성, 사과 스마트과수원 확대 조성 등 28개 사업에 총 416억원을 투자할 계획이다. 이를 통해 기후변화에 강한 농업 생산체계를 구축하고, 첨단 기술과 친환경 농법이 조화를 이루는 미래형 농업 기반을 조성할 예정이다.


구인모 군수는 "2026년 예산은 그동안 추진해 온 사업들을 차질 없이 마무리하고 진행 중인 사업의 완성도를 높이는 데 중점을 두었다"며 "이번 예산이 군민의 삶의 질을 한층 높이고 전국적으로 앞서나가는 우리 군의 핵심 재정 동력으로서, 활기차고 생동감 있는 거창 조성과 군민 행복 시대 실현의 디딤돌이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


한편, 2026년도 예산안은 오는 12월 5일부터 열리는 제290회 거창군의회 정례회에서 심의하여 의결ㆍ확정된다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

초등학생들과 '이 단어' 합창한 英 총리…교사 "그거하면 혼나는데"

"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

"연락처도 없는 불법주차" 9000건 민원폭주…전번 확보 쉬워진다

홍콩 고층아파트 단지 화재…"36명 사망·279명 실종"

삼성 연구진, 초저전력 낸드플래시 기술 개발…전력 최대 96%↓

새로운 이슈 보기