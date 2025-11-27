"누리호 4차 발사 성공… 김영록 '세계 5대 우주강국 문 열렸다'"

전남 고흥 뉴스페이스 시대 '전초기지' 부상

우주발사체 사이언스 컴플렉스 조성 서둘러야

김영록 전라남도지사가 누리호 4차 발사 성공을 축하했다.

김 지사는 27일 자신의 페이스북을 통해 "오늘 새벽 1시경 전남 고흥 나로우주센터에서 한국형발사체 누리호 4차 발사가 대성공을 거뒀다"며 "밤하늘을 수놓으며 힘차게 비상하는 누리호의 모습이 너무나 아름다웠다"고 썼다.

이어 "우주 강국 대한민국의 꿈이 눈 앞에 펼쳐지는 것 같아 가슴이 벅차올랐다"며 "이번 발사는 누리호의 검증을 넘어 민간 주도 전환으로 첫발을 내디뎠다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.

또 "우리나라 역대 최다 13기의 위성을 탑재하고 사상 최초 야간 발사에 성공했다"며 "동일한 기종의 발사체를 반복해서 발사하면서 우주 기술에 대한 신뢰와 실전 능력을 온 세계에 떨쳤다"고 강조했다.

누리호 4차 발사가 이뤄진 전남 고흥의 발전 가능성과 숙제를 함께 제시했다.

김 지사는 "전남 고흥이 우리나라 뉴스페이스 시대의 전초기지로 우뚝 서게 됐다"며 "제 2우주센터 고흥 유치에도 청신호가 될 것이다. 세계 5대 우주 강국 도약을 위해서는 고흥 우주발사체 산업 클러스터에 대한 지원이 더욱 강화돼야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "미국의 케네디 우주센터에 버금가는 우주발사체 사이언스 콤플렉스 조성이 시급하다"며 "국도 15호선 고흥~봉래 4차로 확장과 고흥~광주 우주고속도로도 조속히 추진돼야 한다"고 했다.

끝으로 김 지사는 "오늘이 있기까지 애써주신 한국항공우주연구원, 과기부, 우주항공청, 그리고 한화에어로스페이스와 협력기업 관계자분의 노고에 감사드린다"며 "우주산업 발전을 응원해 주시는 고흥군민들께도 각별한 감사를 드린다"고 덧붙였다.

한편 우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 오전 1시 13분께 누리호가 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙한 뒤 약 18분 동안 비행해 1시 31분께 모든 임무를 종료했다고 밝혔다.

누리호 4차 발사 최종 결과는 오전 2시 40분 발표된다.





