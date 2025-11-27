소아천식, 알레르기 없어도 반려동물 키우면 증상 악화

국립보건연구원 5~15세 환자 대상 코호트 조사

개·고양이 키운 경우 기도염증·천식 심해져

반려동물 알레르기가 없는 알레르기 천식 환자도 반려동물을 키울 경우 기도 염증이 심해지고 천식의 중증도가 높아지기 때문에 주의해야 한다는 연구 결과가 나왔다.

질병관리청 국립보건연구원은 소아천식 코호트(KAS)를 활용한 다기관 연구에서 이같은 경향을 확인했다고 27일 밝혔다. 이번 연구는 최근 반려동물 보유 가정이 빠르게 늘어나는 사회적 변화를 고려해 소아천식 환자의 일상적 노출 환경이 질병 경과에 미치는 영향을 다각도로 살피기 위해 수행됐다.

연구를 맡은 유진호 서울아산병원 교수팀은 우선 5~15세 소아천식 환자 975명의 반려동물 보유 여부, 알레르기 감작 상태, 폐 기능, 호기산화질소와 같은 기도 염증 지표, 최근 12개월간의 입원력, 천식 중증도 등을 체계적으로 분석했다. 또 연구 시작 시점으로부터 6개월, 12개월 후까지의 추적 자료를 활용해 노출과 반응 관계를 시간 경과에 따라 관찰했다.

그 결과, 알레르기 소아천식 환자가 반려동물을 키우는 경우 키우지 않는 경우보다 기도 염증이 심했고 이 영향은 추적 6개월까지도 지속됐다. 이들은 또 최근 12개월 동안의 입원 경험이 더 잦았으며, 폐 기능은 낮은 양상을 보였다. 반려동물 알레르기 유무와 상관없이 반려동물을 키우는 경우 기도 염증도 더 심하게 나타났다.

또 알레르기 소아천식 환자가 반려동물을 키우는 경우 키우지 않는 경우보다 천식이 더 심했을 뿐 아니라, 반려동물 알레르기 유무와 상관없이 천식 또한 더 심해지는 경향을 보였다. 이는 반려동물 알레르기 검사에서 음성이라 하더라도 실제 생활환경에서의 반려동물 노출 자체가 알레르기 소아천식 환자의 기도 염증을 증가시켜 질병의 관리 어려울 수 있음을 시사한다.

시간에 따른 변화에서는 6개월 추적 시점에서도 반려동물 보유군의 기도 염증 상승은 지속됐고, 12개월 시점에서는 그룹 간 차이가 다소 줄어드는 양상을 보였다. 이는 계절성, 생활습관 변화, 치료 조절, 노출량의 변화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용했을 가능성이 있어 더욱 정밀한 노출평가와 장기 추적이 필요하다.

이번 연구는 임상 현장에서 흔히 맞닥뜨리는 '검사는 음성인데 왜 증상이 악화될까'라는 의문에 대해 '반려동물 알레르기가 없어도 반려동물 노출이 염증 반응과 임상 중증도에 영향을 줄 수 있다'는 점을 대규모 다기관 자료로 뒷받침했다는 측면에서 의의가 크다고 연구팀은 설명했다.

특히 알레르기 소아천식의 경우, 알레르기성 염증과 기도 과민성의 연관성이 강하기 때문에 반려동물의 털, 타액, 분변 등 다양한 구성의 환경 항원과 미세입자, 미생물군 노출이 복합적으로 작용해 기도 염증을 증폭시킬 수 있는 것으로 분석됐다.

이번 연구 결과는 알레르기질환 분야 상위 국제 학술지(Allergy Asthma & Immunology Research, 5.1)에 게재됐다. 김원호 국립보건연구원장은 "기존에는 반려동물 알레르기가 있는 환자에게만 반려동물을 키우는 것을 피하도록 권유했으나, 반려동물 알레르기가 없더라도 반려동물을 키울 경우 알레르기 천식 환자의 기도 염증이 심해지고 천식이 악화할 수 있어 주의가 필요하다"고 지적했다.

한편, 질병청은 천식 등 알레르기질환에 대한 다양한 정보를 제공하기 위해 전국 시·도 11곳에 아토피·천식교육정보센터를 운영하고 있다. 다음 달에는 반려동물로 인한 알레르기 발생·악화를 예방 및 관리할 수 있도록 '반려동물 알레르기 예방관리수칙'을 발표할 예정이다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



