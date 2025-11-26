중기연, 진도군과 '지방살리기 상생 자매결연' 업무협약

진도 특산품 우선 구매 등 약속

중소벤처기업연구원은 전남 진도군청 2층 회의실에서 진도군과 '지방살리기 상생 자매결연' 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

중소벤처기업연구원과 진도군이 전남 진도군청에서 '지방살리기 상생 자매결연' 업무협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 중기연 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 양 기관이 중장기적인 지역 상생 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 중기연과 진도군은 협약을 통해 ▲지방 소비 촉진 ▲진도 특산품 우선 구매 ▲지역 기업 정책 자문 및 컨설팅 ▲휴가철 직원 방문 장려 ▲관광·문화 교류 확대 등 다양한 상생 활동을 추진하기로 했다.

협약 체결 직후, 중기연은 지역 사회취약계층 지원을 위해 온누리상품권 300만원을 진도군에 전달했다. 진도군은 전달받은 상품권을 관내 복지부서를 통해 취약계층에 지원할 예정이다.

중기연은 진도군 진도특산품판매장을 방문해 진도 울금, 구기자, 젓갈류 등 지역 특산품을 구매하며 지역경제 활성화에도 동참했다. 이어 운림산방, 진도타워 등 주요 관광지를 둘러보며 지역 문화·관광자원에 대한 이해를 높이는 문화탐방 프로그램을 진행했다.

중기연은 향후 기관 행사 개최 시 지역 방문을 확대하고 직원들을 대상으로 지역 관광지·특산품 홍보를 강화하는 등 진도군과의 교류를 지속할 계획이다.

조주현 중기연 원장은 "이번 자매결연을 계기로 진도군 지역경제와 지역공동체 활성화에 기여할 수 있도록 상생을 도모하기 위해 노력하겠다"며 "K-먹거리 산업화 프로젝트 자문 등 연구원이 보유한 역량을 기반으로 지역과 함께 성장하는 선순환 모델을 만들어 가겠다"고 포부를 밝혔다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>