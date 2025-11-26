본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

공정위, 롯데케미칼-HD현대케미칼 기업결합 사전심사 개시

세종=이은주기자

입력2025.11.26 14:00

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


공정거래위원회가 롯데케미칼과 HD현대케미칼의 기업결합 건에 대한 사전심사에 착수했다. 이번 기업결합은 지난 8월부터 민관이 함께 추진 중인 석유화학 산업의 구조 개편의 첫 사업재편 사례다. 사전심사는 기업결합을 하고자 하는 회사가 신고 기간 이전에 해당 결합이 경쟁을 실질적으로 제한하는지에 대해 공정위 심사를 요청하는 제도다.

공정위, 롯데케미칼-HD현대케미칼 기업결합 사전심사 개시
AD
원본보기 아이콘

26일 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 기업결합 사전심사를 신청했다고 밝혔다. 롯데케미칼과 HD현대케미칼은 대산 석유화학 산업단지 내 나프타분해설비(NCC) 공장을 합치는 사업재편안을 조정 중이다. 이번 결합은 롯데케미칼이 충남 대산공장을 물적분할한 뒤 분할신설법인이 HD현대케미칼과 합병하고, 이후 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 합병법인 지분을 각각 50%씩 보유하는 구조다. 두 회사는 모두 대산 석유화학 단지에서 나프타분해설비(NCC)를 중심으로 사업을 운영 중이다.


이 기업결합은 ‘석유화학 산업 구조개편’의 제1호 사례로, 공정위는 그간 기업들의 정보교환 리스크를 줄이기 위한 사전 컨설팅, 기업결합 사전협의 제도 이용 독려 등 맞춤형 지원을 제공해왔다. 산업부와도 기업결합·공동행위 특례 등을 포함한 ‘석유화학특별법’ 제정을 위해 협력해왔다. 공정위는 정식 신고가 내년에 이뤄질 예정임을 고려해, 사전심사 신청을 독려해왔다는 설명이다.

공정위는 이번 결합이 석유화학산업 가치사슬 전반과 인접시장, 중소기업 등 거래상대방에 미칠 영향을 고려해 더욱 면밀한 검토가 필요하다고 설명했다. 공정위는 “중소기업·소비자 피해 발생 가능성, 국민경제적 효율성 제고 여부 등을 종합적으로 검증해 경쟁당국으로서의 책무를 다하겠다”고 밝혔다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기