국내 판매 1위 멀티비타민 오쏘몰, 편의점 출시

동아제약은 독일 프리미엄 이중제형 멀티비타민 브랜드 '오쏘몰(Orthomol)'이 CU와 GS25편의점에서 '오쏘몰 이뮨 1일분'을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 입점은 오쏘몰의 국내 판매 확대 전략의 일환으로, 소비자가 일상 속에서 보다 손쉽게 오쏘몰 제품을 경험할 수 있도록 하기 위해 진행됐다.

동아제약이 판매하는 멀티비타민 오쏘몰.

오쏘몰은 30여 년간 쌓아온 독일의 영양학 기반 연구 노하우를 바탕으로, 액상 제형에서도 영양소 안정성과 흡수율을 확보한 것이 특징이다.

동아제약은 2020년 오쏘몰을 국내 정식 도입한 이후 시즌 패키지 다양화, 프리미엄 브랜드와의 협업 등 차별화된 마케팅 활동을 전개하며 오쏘몰을 '프리미엄 멀티비타민'의 대표 브랜드로 자리매김시켰다. 이러한 전략적 활동을 기반으로 국내 멀티비타민 전체 유통채널 판매 1위를 기록하며 시장에서의 영향력을 확대해 왔다.

이번에 편의점에 선보이는 '오쏘몰 이뮨'은 면역기능과 기초영양 관리에 초점을 맞춘 제품으로, 총 18가지 영양성분 중 14종을 액상에 담아낸 고농축 제품이다. 비타민C·아연 등 다양한 미량 영양소를 포함하고 있어 정상적인 면역 기능을 지원하는 데 집중하고 있다.

동아제약은 기존 백화점 플래그십 스토어, 카카오톡 선물하기, 올리브영 등 다양한 채널에 이어 편의점까지 판매망을 확장함으로써 소비자 접근성을 한층 강화하게 됐다.

동아제약 오쏘몰 관계자는 "편의점 입점은 오쏘몰 이뮨의 뛰어난 제품력을 더 많은 소비자들이 일상에서 쉽게 경험할 수 있도록 하기 위한 결정"이라며 "앞으로도 소비자 접점을 지속적으로 넓혀 프리미엄 멀티비타민 브랜드로서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



