노루페인트, 'PSM운영 우수사례 경진대회' 대상

이성민기자

입력2025.11.26 08:55

숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

 뉴스듣기

AI 기반 스마트 안전기술로 역량 입증

노루페인트가 중부지방고용노동청이 주관한 '2025년 PSM(공정안전관리) 운영 우수사례 경진대회'에서 대상을 수상했다고 26일 밝혔다.


이번 경진대회는 전국 7개 중대산업사고예방센터 가운데 수도권에서 유일하게 개최되는 행사로, 수상 기업에는 중부지방고용노동청장 표창과 함께 PSM정기 평가 시 최대 5점의 가점을 부여한다.

노루페인트 안전환경추진실 ESQM팀 팀원들이 기념사진을 찍고 있다. 노루페인트

노루페인트는 본선 심사에서 스마트 안전기술 도입과 안전문화 강화 등 공정안전관리 체계를 고도화한 점을 높게 평가받아 최고 점수로 대상을 차지했다. 회사의 인공지능(AI) 챗봇, 안전·환경 키오스크, AI 드론, 이동식 CCTV 등 위험요소를 실시간 감지하고 개선하는 기술은 벤치마킹 사례로 꼽혔고, 플라스틱 및 고상 분말 공정의 정전기 발생 위험을 줄이기 위해 이동식 이오나이저를 도입한 사례도 공정 특성에 맞춘 실효적 개선으로 긍정적인 반응을 얻었다.

'PSM 생활화'를 목표로 한 조직문화 개선에서도 성과를 보였다. 안전예산을 전년 대비 29% 확대해 '노동안전종합대책'과 '안전한 일터 조성'에 적극적으로 투자했고, 현장에서는 캠페인, TFT 회의, 자체 감사, 교육 등 지속적인 활동을 진행해왔다.


또한 스마트 안전 활동과 연계한 'NOROO 안전신문고'를 운영하고 '안전·환경 키오스크'를 설치하는 등 직원 참여형 안전 체계도 강화했다.


노루페인트 관계자는 "앞으로도 AI 기반 스마트 안전관리 체계를 강화해 산업현장의 안전 문화를 선도하고 중대재해 및 중대산업사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
