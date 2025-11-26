이마트, 주류 오더 서비스 '와인그랩' 27일 리뉴얼 오픈

주류 스마트오더 '와인그랩' 리뉴얼 오픈

이마트·트레이더스 내 와인·위스키 등 7000종 대상

"오프라인 핵심 카테고리 주류 강화 나서"

이마트가 27일 이마트앱 주류 스마트오더 서비스 '와인그랩'을 리뉴얼해 선보인다고 26일 밝혔다.

와인그랩은 이마트앱에서 와인, 위스키 등을 주문한 후 이마트 매장에서 원하는 날짜에 픽업하는 스마트오더 서비스다. 주류의 경우 매장별로 상품 수가 최대 8배까지 차이가 나는데, 와인그랩에서는 집 앞 매장에 없던 상품도 주문할 수 있다는 장점이 있다. 서비스는 2022년 8월 론칭했다.

이마트가 27일 이마트앱 주류 스마트오더 서비스 '와인그랩'을 리뉴얼해 선보인다고 26일 밝혔다. 이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

이마트는 와인그랩 픽업처, 판매 주종, 운영 상품을 모두 확대할 계획이다. 먼저 픽업처는 기존 이마트에서 이마트, 트레이더스로 확대했다. 운영 상품은 기존 와인·위스키 2600여종에서 와인·위스키·대중주·전통주 7000여종으로 대폭 늘렸다. 또 세계적인 와인 플랫폼인 ''비비노' 와인 평점을 제공해 와인 구매 결정을 돕는다. 비비노 평점은 5점 만점이며 그중 3.6 이상 와인을 대상으로 한다.

데이터 기반 추천 서비스와 검색 기능도 고도화했다. 온·오프라인 통합 구매 데이터를 토대로 한 맞춤형 상품 추천, 상품 속성에 따른 유사 상품 제안 등으로 고객이 상품을 쉽게 선택할 수 있도록 지원한다. 검색 기능에는 동의어에 기반해 상품을 추천하는 기능을 추가하고 유사어, 부분 키워드를 반영하는 등 실패어를 보강해 편의성을 높였다.

전용 멤버십도 새롭게 선보인다. 추후 와인그랩 구매와 픽업 이력을 기준으로 등급화해 차등 혜택을 제공할 예정이다.

향후 이마트는 오프라인 핵심 경쟁력인 주류 카테고리를 강화한다는 계획이다. 실제 와인그랩 매출은 연평균 20% 성장하고 있으며 20·30세대 구매 비중은 40%에 달한다. 주류를 픽업하면서 다른 상품도 함께 쇼핑하는 비율은 50% 이상으로 고객 내점 유도는 물론 추가 매출에도 효과적이라는 분석이다.

류예나 이마트 디지털전략 팀장은 "이번 리뉴얼로 주류 픽업에 대한 고객 선택권이 커지고 편의성도 높아질 것으로 기대한다"며 "오프라인 유통의 핵심축인 주류 경쟁력을 강화하기 위해 서비스 수준을 높일 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



