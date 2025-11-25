교도통신 "金총리, 내년 1∼2월 일본 방문 검토"

김민석 국무총리가 내년 1~2월 중 한국 총리로는 3년여 만에 일본 방문을 검토하고 있다고 교도통신이 25일 한국 정부 관계자들을 인용해 보도했다.

김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석, 모두발언을 하고 있다. 2025.11.25

교도통신은 김 총리의 방일과 관련해 "양국 정상 간 '셔틀 외교' 이외에 정부 간 의사소통을 강화하려는 목적"이라며 "다카이치 사나에 일본 총리를 포함해 일본의 정·재계 인사들과 회담을 모색할 계획"이라고 전했다.

앞서 김 총리는 지난 24일 제58회 한일·일한 협력위원회 합동총회 참석차 방한한 일본 측 대표단을 접견하고, 한일관계 발전 방안에 대해 의견을 나눴다. 이 자리에서 방일 의사도 전달한 것으로 알려졌다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



