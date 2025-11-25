[포토] 한국공항공사-폴란드 지방공항연합, 지역공항 경쟁력 강화 위한 협력 협약

이정기 한국공항공사 사장직무대행과 카롤프시바라 브로츠와프공항 사장이 25일 부산 시그니엘에서 '한국공항공사-폴란드 지방공항연합, 지역공항 경쟁력 강화 위한 협력 협약식'에서 협약을 마친 뒤 기념촬영 하고 있다. 한국공항공사 제공







