[포토] 與 'APEC 후속지원위원회' 발족…"대미투자특별법 발의"

김병기 더불어민주당 원내대표와 윤창열 국무조정실장을 비롯한 참석자들이 25일 국회에서 열린 APEC 성과확산 및 한미관세협상 후속지원위원회 1차 회의에서 기념촬영을 하고 있다.







