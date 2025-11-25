쿠팡이츠, 겨울철 대비 배달파트너 방한용품 한국노동공제회 기부

안전 주행 위한 겨울철 필수품 지원

쿠팡이츠서비스(CES)는 겨울철 배달파트너의 안전 주행을 지원하기 위해 한국플랫폼프리랜서노동공제회에 방한용품을 기부했다고 25일 밝혔다.

이번 기부는 추워진 날씨에도 배달파트너들이 안전하고 편안하게 업무를 수행할 수 있도록 지원하고자 마련됐다. 기부 물품은 ▲배달파트너 전용 방한장갑 ▲바라클라바 ▲방한덧신 등 겨울철 운행 시 실질적인 도움이 되는 품목이다.

김명규 쿠팡이츠서비스 대표(오른쪽)와 김동만 한국플랫폼프리랜서노동공제회 이사장이 방한용품 기부 전달식을 기념하고 있다. 쿠팡이츠서비스

방한물품은 12월 한 달간 공제회가 진행하는 '물품 전달 및 간식차 캠페인'을 통해 배달파트너들에게 순차적으로 배포될 예정이다. 캠페인은 여의도 노총회관(12월2일), 수원 이동노동자 쉼터(12월4일), 고양 라페스타 이동노동자 쉼터(12월10일) 등 3개 지역에서 열리며 현장을 방문한 배달파트너라면 누구나 물품을 받을 수 있다. 또한 공제회는 기부받은 물품을 용인플랫폼협동조합에 전달해 용인 지역 배달파트너에게도 지원할 계획이다.

쿠팡이츠는 겨울철 눈과 빙판길 등으로 이륜차 안전 운행에 대한 주의가 더욱 필요한 만큼, 예방 차원의 철저한 정비와 관리 등 다각도의 지원도 이어가고 있다. 지난 9월부터는 수도권을 비롯해 청주·전주·대구·창원 등 전국 16개 주요 도시에서 무상 안전점검 및 소모품 교체 행사를 진행 중이다. 주요 점검 항목은 제동장치, 타이어, 등화장치, 조향장치 등이다.

쿠팡이츠서비스 관계자는 "현장에서 활동하는 배달파트너들의 겨울철 안전 주행을 위해 바로 활용할 수 있는 방한용품을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 배달파트너들에게 실질적인 도움이 되는 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





