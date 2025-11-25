본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

서울서 택시 중앙선 침범 사고…일본인 아기 치료 중 사망

변선진기자

입력2025.11.25 14:27

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울에서 중앙선을 넘어 마주 오던 차량과 충돌한 사고로 다쳤던 일본인 부부의 생후 9개월 아기가 치료 중 숨진 사실이 뒤늦게 확인됐다.

서울서 택시 중앙선 침범 사고…일본인 아기 치료 중 사망
AD
원본보기 아이콘

서울 용산경찰서는 70대 택시 기사 A씨에게 적용된 교통사고처리특례법상 치상 혐의에 치사 혐의를 추가해 입건했다고 25일 밝혔다.


A씨는 지난달 21일 오후 7시께 용산구에서 택시를 운전하던 중 중앙선을 넘어가 반대 방향에서 달려오던 승용차와 충돌하는 사고를 낸 혐의를 받는다.

이 사고로 택시에 타고 있던 일본 국적 20대 부부가 골절상을 입었으며, 이들의 생후 9개월 된 딸이 의식을 잃은 상태로 병원으로 옮겨졌으나 지난 19일 숨진 것으로 전해졌다.


A씨는 당초 급발진을 주장했지만 경찰 조사에서 페달을 잘못 밟았다고 인정하는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다. A씨에게서 약물·음주 정황은 발견되지 않았다.


경찰은 A씨에 대한 구속영장 신청 여부를 검토 중이다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기