본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB국민은행, GS리테일과 '맞손'…제휴 통장 출시도

부애리기자

입력2025.11.25 13:56

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
25일 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 업무협약식에 참여한 이환주 KB국민은행장(좌측)과 허서홍 GS리테일 대표이사(우측)가 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

25일 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 업무협약식에 참여한 이환주 KB국민은행장(좌측)과 허서홍 GS리테일 대표이사(우측)가 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

AD
원본보기 아이콘

KB국민은행은 GS리테일과 '고객의 일상에 혜택을 더하는 고객 경험 혁신'을 위한 업무협약(MOU)을 25일 체결했다.


이날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 허서홍 GS리테일 대표와 이환주 KB국민은행장 및 관계자들이 참석했다. 이번 MOU는 두 회사가 상호 협력을 바탕으로 유통과 금융이라는 각자의 분야를 넘어 고객들에게 새로운 경험을 선사하고자 마련됐다.

이번 협약을 통해 ▲제휴 통장 출시 ▲GS리테일 모바일 요금제 출시 ▲가맹점 및 협력사 대상 생산적 금융 지원 확대 ▲GS페이 서비스 고도화 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협업 모델을 발굴해 나갈 예정이다.


특히 GS리테일 제휴 통장을 이르면 연내 출시한다. 파킹금리 혜택은 물론 GS페이 결제 실적에 따라 GS25 상품교환 쿠폰도 제공할 예정이다. 이외에도 유통과 통신·금융을 결합한 GS리테일 제휴 모바일 요금제를 출시하는 등 다양한 서비스를 계획하고 있다.


이환주 KB국민은행장은 "이번 제휴를 통해 GS25 편의점을 이용하는 영 유스 고객층에게 차별화된 서비스를 제공할 것으로 기대된다"며 "앞으로 고객과의 접점을 확대할 수 있는 생활 밀착형 금융 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기