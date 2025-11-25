KB국민은행, GS리테일과 '맞손'…제휴 통장 출시도

25일 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 업무협약식에 참여한 이환주 KB국민은행장(좌측)과 허서홍 GS리테일 대표이사(우측)가 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행은 GS리테일과 '고객의 일상에 혜택을 더하는 고객 경험 혁신'을 위한 업무협약(MOU)을 25일 체결했다.

이날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 허서홍 GS리테일 대표와 이환주 KB국민은행장 및 관계자들이 참석했다. 이번 MOU는 두 회사가 상호 협력을 바탕으로 유통과 금융이라는 각자의 분야를 넘어 고객들에게 새로운 경험을 선사하고자 마련됐다.

이번 협약을 통해 ▲제휴 통장 출시 ▲GS리테일 모바일 요금제 출시 ▲가맹점 및 협력사 대상 생산적 금융 지원 확대 ▲GS페이 서비스 고도화 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협업 모델을 발굴해 나갈 예정이다.

특히 GS리테일 제휴 통장을 이르면 연내 출시한다. 파킹금리 혜택은 물론 GS페이 결제 실적에 따라 GS25 상품교환 쿠폰도 제공할 예정이다. 이외에도 유통과 통신·금융을 결합한 GS리테일 제휴 모바일 요금제를 출시하는 등 다양한 서비스를 계획하고 있다.

이환주 KB국민은행장은 "이번 제휴를 통해 GS25 편의점을 이용하는 영 유스 고객층에게 차별화된 서비스를 제공할 것으로 기대된다"며 "앞으로 고객과의 접점을 확대할 수 있는 생활 밀착형 금융 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



