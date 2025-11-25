본문 바로가기
포항 미식, 정치권도 홀렸다… 국회서 포항 대표 미식 콘텐츠 홍보

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.25 11:56

포항 10味 시식·AI 조리 로봇 시연, 국회 방문객 발길 이어져

글로벌 미식 관광도시로서의 포항 미래 식문화 확장성 제시

정쟁으로 분주한 국회에 모처럼 '화합의 맛'이 등장했다.


포항시는 지난 24일부터 국회 소통관 앞 광장에서 '포항 미식 팝업홍보관'을 호응 속에 운영하고 있다.

25일 포항시가 국회 소통관 앞 광장에서 포항 미식 팝업홍보관을 운영하고 있다. 포항시 제공

25일 포항시가 국회 소통관 앞 광장에서 포항 미식 팝업홍보관을 운영하고 있다. 포항시 제공

대한민국 국회에서 만나는 포항미식 팝업홍보관 행사는 국회를 찾은 국회의원과 정부·유관기관 관계자, 언론, 일반 시민들에게 포항 10味, 푸드테크, 시그니처 디저트 등 포항을 대표하는 미식 콘텐츠를 알리기 위해 마련됐다.

홍보관에는 포항 유네스코 창의도시 네트워크(미식 분야) 가입 추진 홍보, 포항시 외식업 특화 거리 홍보, 포항 10味 시식 체험 등 포항 외식산업의 대표 정책과 특화 지구를 한눈에 볼 수 있는 전시가 구성됐다.


등푸른막회·물회 등 '포항 10味' 시식 프로그램은 방문객들의 큰 관심을 끌며 포항 해양 미식의 특징과 맛을 생생하게 전달했다.


특히 'AI×FoodTech Zone'에서는 휴머노이드 조리 로봇이 관람객을 인식해 팝콘을 제공하는 시연이 진행돼 현장의 시선을 집중시켰다. 첨단기술 기반의 체험형 콘텐츠는 "포항이 지향하는 미래형 미식도시의 청사진을 보여줬다"는 평가를 받으며 국회 관계자들의 긍정적 반응을 끌어냈다.

또 지역 디저트를 가볍게 소개하는 시그니처 디저트 존도 운영됐다. 흥해라 이팝(이바비 그린술빵), 해풍미당(산딸기 캐러멜) 등 로컬 브랜드 디저트가 전시되며 포항 미식의 새로운 확장 가능성을 확인하는 자리가 됐다.


이강덕 시장은 "국회라는 상징적 공간에서 포항만의 미식, 디저트, 푸드테크 등 미래 식문화 콘텐츠를 직접 소개한 뜻깊은 자리였다"며 "포항이 보유한 미식 자원과 푸드테크 역량은 글로벌 식품 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"고 강조했다.


이어 "앞으로 지역 식품산업의 혁신과 글로벌 네트워크 확장을 더욱 가속화해 포항이 대한민국을 대표하는 글로벌 미식관광도시로 도약할 수 있도록 대담하고 지속적인 도전을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
