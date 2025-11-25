양평군, 노인맞춤돌봄서비스 지자체 평가 '우수상' 수상

229개 지자체 중 우수 지자체로 선정

보건복지부 장관상·포상금 400만원 확보

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 24일 보건복지부가 실시한 '2025년 노인맞춤돌봄서비스 지자체 평가'에서 전국 229개 시·군·구 중 우수상(보건복지부 장관상)을 수상했다고 25일 밝혔다.

이번 평가는 전국 지자체를 대상으로 △노인맞춤 돌봄 서비스 확대를 위한 대상자·종사자·예산 등 운영 관리 노력 △예방적 돌봄 체계 구축을 위한 유관기관 네트워크 및 사례관리 협의체 운영 등 서비스 관리 수준 △사업 계획의 타당성과 추진 실적 △수행기관 및 인력 운영 등 사업 관리 전반에 대해 종합적으로 실시됐다.

양평군은 대상 1개, 최우수상 2개, 우수상 5개 지자체 중 하나로 이름을 올리며 지역 돌봄 정책의 우수성과 체계성을 인정받았다.

전진선 양평군수는 "이번 우수상 수상은 양평군이 지속적으로 추진해 온 돌봄 서비스의 품질 향상과 지역사회 돌봄 체계 강화 노력이 결실을 맺은 결과"라며 "앞으로도 어르신들이 보다 안전하고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 맞춤형 돌봄 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

한편, 양평군은 지역 특성에 맞는 맞춤형 돌봄 체계를 구축하고, 독거·고령·취약계층 어르신을 위한 다양한 안전 확인, 건강지원, 일상생활 지원 등 다양한 프로그램을 운영하며 안정적인 지역 돌봄망을 갖춰가고 있다.





