정동영 "한반도 문제, 美승인 기다리는 관료적 사고론 해결 못해"

유제훈기자

입력2025.11.25 11:06

정동영 통일부 장관은 25일 "미국의 승인과 결과를 기다리는 관료적 사고론 해결할 수 없는 것이 한반도 문제의 특성"이라고 말했다.


정 장관은 이날 서울 중구 웨스틴조선호텔서 열린 한반도 평화경제 미래비전 국제세미나 축사에서 1998년 금강선 관광선 출항 당시 김대중 전 대통령의 일화를 소개하면서 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

정 장관에 따르면 1998년 11월 금강산 관광선 출항 당시 정부에선 이를 연기해야 한다는 의견이 제기됐다. 금창리 지하 핵 시설 문제가 대두된 상황에서 미 측이 이를 달갑게 생각하지 않았다는 이유다. 특히나 빌 클린턴 미 대통령도 방한을 앞둔 상태였다.

정 장관은 이와 관련 김대중 전 대통령은 '계획대로 출항해야 한다'고 판단했다면서 "이는 (한반도 문제와 관련한) 자기중심성, 자기 결정권을 강조한 것"이라고 했다.


정 장관은 "불일불이(不一不二·하나도 둘도 아니다), 그 속에서도 할 수 있는 것은 평화경제의 길"이라며 "2026년에는 한반도 평화공존, 화해 협력의 신(新)원년이 되기를 바란다"고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
