삼성전기, 정기 임원인사…'성과주의' 기술 리더십 강화

장희준기자

입력2025.11.25 10:37

"기술·시장 변화 대응할 인재 고르게 선발"

삼성전기가 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 시장을 선도하는 제품·기술력 확보를 위해 '성과주의 원칙'을 바탕으로 기술 리더십을 강화하는 데 중점을 뒀다.


삼성전기는 부사장 2명, 상무 6명 등 8명을 승진시키는 정기 임원인사를 실시했다고 25일 밝혔다. 글로벌 불확실성 돌파와 미래 성장에 요구되는 제품·기술력 확보를 위해 성과주의 원칙을 우선했으며, 전문성이 검증된 인재 중심으로 기술 리더십을 보강했다는 설명이다.

삼성전기 수원사업장 전경. 삼성전기

이번 인사를 통해 김현우·이충은 부사장이 승진했고, 나준보·신승일·양우석·양진혁·정중혁·허재혁 상무가 발탁됐다. 삼성전기는 적층세라믹캐패시터(MLCC)·인덕터·패키지 기판·카메라모듈용 렌즈 등 주요 사업에서 기술 및 시장 변화에 대응하고 차별화된 제품 개발을 이끌 인재를 고르게 선발했다고 밝혔다. 고객 중심 경쟁력 강화를 이끌 리더들도 중용됐다.


아울러 제조·개발 부문별로 성과 기여가 크고 성장 잠재력을 갖춘 젊고 유능한 리더를 부사장으로 발탁해 지속적인 성장의 기틀을 마련하고자 했다고 삼성전기는 설명했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
