한화시스템, 경북 구미 '최첨단 방산제조' 신사업장 준공

2800억원 투자, 기존보다 2배 커진 규모
국내 업계 최대규모 클린룸·자동화 시스템

한화시스템 이 경북 구미에 약 2800억원을 투자해 차세대 방산·전자장비 기술을 결집한 최첨단 생산시설을 준공했다.

경북 구미에 위치한 한화시스템 구미 신사업장 전경. 한화시스템

경북 구미에 위치한 한화시스템 구미 신사업장 전경. 한화시스템

한화시스템은 25일 손재일 대표이사 등 임직원과 경상북도, 구미시, 국회, 정부기관, 군 등 주요 관계자 총 250여명이 참석한 가운데 구미 신사업장 준공식을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 구미에 위치한 협력사들도 함께했다.


한화시스템은 기존 1만3630평(4만5천㎡) 규모의 사업장을 떠나 2배 이상 커진 2만7000평 부지의 신사업장으로 생산 기반 확장 이전을 마쳤다. 본 구미사업장에서 자주국방을 위한 국내 전력화 사업에 대응하고, 글로벌 안보 수요 확대에 맞춰 기술개발과 생산 확대가 이뤄질 예정이다.

특히 이번 신사업장은 한화시스템의 주력 기술이 집약된 생산라인과 최신식 설비가 만나 '한국 방위산업의 수출 전진기지'이자 '기술혁신 거점'으로서의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다.


국내 방산 업계 최대 규모인 약 1500평의 구미 신사업장 클린룸에서는 다양한 무기체계에 적용되는 전자광학 제품과 레이다 핵심부품이 생산된다. 지난 40여년간 대한민국 해군 함정 대부분에 공급해온 전투체계(CMS)를 탄생시킨 해양연구소의 명성도 이어갈 예정이다. 특히, 인공지능(AI )기술이 적용된 지능형 전투체계 고도화를 바탕으로 자동교전·자율항해 및 지능형 추진제어 등 함정 무인화, 무인체계 모함(母艦)과 같은 미래 해상전력 솔루션을 개발하는 '기술 허브'의 역할을 맡게 된다.


구미 신사업장에서 생산될 다기능레이다(MFR)와 전투체계는 한화시스템의 대표 수출 품목이다. 한화시스템은 2022년 아랍에미리트(UAE), 지난해 사우디아라비아, 올해는 이라크에 조단위의 천궁-II 다기능레이다(MFR)를, 필리핀에는 해군 함정 13척에 탑재되는 순수 국산 전투체계를 수출했다.

물류 로봇과 자동화 시스템을 도입한 약 700평의 자재관리실에서는 2만여종의 원자재 및 첨단 방산 장비를 체계적으로 관리해 최적의 자재 상태를 유지하고, 효율적인 공급을 통해 생산 안정성과 물류 효율을 극대화했다.


손재일 대표이사는 "한화시스템 구미 사업장은 단순히 확장된 생산공장이 아니라, K방산의 지속가능한 성장을 뒷받침하는 '전략적 거점'으로 자리매김할 것"이라며 "최첨단 방산 제조역량을 바탕으로 세계 수준의 품질과 생산성을 확보해 글로벌 시장에서 대한민국 방위산업의 위상을 더욱 높이는 데 일조하겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
