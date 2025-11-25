본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

굿피플, 대교에듀캠프와 경계선 지능 아동 교육지원 맞손

이경호기자

입력2025.11.25 09:23

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
왼쪽부터 대교에듀캠프 방형식 대표이사와 굿피플 이용기 회장이 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다. 굿피플

왼쪽부터 대교에듀캠프 방형식 대표이사와 굿피플 이용기 회장이 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다. 굿피플

AD
원본보기 아이콘

굿피플(회장 이용기)은 대교에듀캠프(대표이사 방형식)와 '경계선 지능 아동 교육지원사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.


양 기관이 함께하는 '경계선 지능 아동 교육지원사업'은 기초학습 결손과 정서적 어려움을 겪기 쉬운 경계성 지능 아동에게 맞춤형 교육을 제공해 인지 발달을 돕고, 기초학습 향상과 사회성을 강화하는 것을 목표로 한다.

이번 협약에 따라 대교에듀캠프의 느린 학습자 전문 브랜드 '마이페이스' 프로그램이 사업에 적용된다. '마이페이스'는 아동의 학습 속도와 성향을 세밀하게 진단해 개인별 특성에 기반한 학습을 제공하는 데 강점을 지닌 프로그램이다.


양 기관은 앞으로 ▲경계선 지능 아동의 정확한 상태 진단 ▲주 1회 수준별 기초학습 코칭 제공 ▲사업 참여 아동의 학습·정서 변화 사후 점검 등 체계적인 지원 시스템을 구축하며 협업해 나갈 예정이다.


방형식 대교에듀캠프 대표이사는 "이번 굿피플과 협약을 통해 경계선 지능 아동들에게 보다 전문적이고 실질적인 교육 서비스를 제공할 수 있게 되어 의미가 크다"며 "앞으로도 더 많은 아동들에게 긍정적인 영향을 미치고 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이용기 굿피플 회장은 "경계선 지능 아동에게 필요한 지원은 단순한 지식 전달을 넘어 정서·심리적 안정까지 포함하는 종합적 접근이 필요하다"며 "대교에듀캠프와 함께 경계선 지능 아동에게 꼭 필요한 맞춤형 교육 지원 펼쳐 건강하게 성장할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

4호기, 발사대로 이송 시작…기립·엄빌리칼 연결 본격화

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

장기투자 세혜택…개별종목·펀드·ETF에 다 주나

새로운 이슈 보기