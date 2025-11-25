"태권도가 닌자 훈련?"…캐나다 유명 스포츠 채널 표기 논란

TSN 공식 인스타그램 캡쳐 화면. 서경덕 교수 AD 원본보기 아이콘

캐나다 유명 스포츠 채널중 하나인 TSN의 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 태권도 영상을 올리며 일본의 '닌자'로 소개해 논란이 되고 있다. TSN은 1984년에 개국한 캐나다 최초의 스포츠 채널로, 캐나다 양대 스포츠 채널중 하나다.

서경덕 성신여대 교수는 25일 "누리꾼들의 제보로 알게 됐다"며 "확인해 보니 태권도 영상을 소개하며 'NINJA TRAINING?'이라는 제목을 달았다"고 밝혔다. 이 영상은 현재 '좋아요' 수만 약 17만 건으로 인스타그램에서 널리 전파중이다.

지난해 파리 올림픽 당시 국제올림픽위원회(IOC)가 공식 SNS 계정에 태권도 관련 영상을 올리면서 '유도'로 소개해 큰 논란이 된 바 있다.

태권도 영상 아래에 해시태그를 'Judo'로 잘못 표기한 것을 서 교수와 누리꾼들이 함께 항의해 시정했다.

서 교수는 "이런 상황들이 지속적으로 발생하는 건 태권도 종주국을 잘못 인식하는 외국인들이 생각외로 많다는 것을 알 수 있다"고 전했다. 또한 "이럴수록 우리가 비난과 분노만 할 것이 아니라 정당한 항의를 통해 올바르게 시정해 나가는 것이 제일 중요하다"고 강조했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>