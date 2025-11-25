윤상현 "경선서 당심 70% 반영 재고해야...민심이 곧 천심"

지방선거 경선 룰 개정 추진에

윤상현 "민심과 거꾸로 가는 길"

윤상현 국민의힘 의원은 25일 당 지방선거총괄기획단이 당원투표 비율을 50%에서 70%로 상향하는 방안에 대해 "민심과 거꾸로 가는 길"이라며 "재고돼야 한다"고 했다.

윤 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 "지방선거는 당 대표를 뽑는 선거가 아닌 국민이 직접 표를 행사하는 민의의 경쟁장"이라며 이같이 밝혔다.

윤 의원은 "최근 사법부 압박 논란과 대장동 항소 포기 문제까지 있었는데도 우리 당 지지율은 떨어지고, 여당 지지율이 오르는 이유는 무엇인가"라고 반문하며 "여당이 잘해서가 아니라 진정성 있는 성찰과 혁신 없이 표류하는 야당에 대한 국민적 실망이 더 크기 때문이라는 분석이 지배적"이라고 짚었다.

그러면서 "출렁이는 민심 앞에서 돛만 갈아단다고 항로가 바뀌지 않는다"며 "항로를 바꾸려면 방향키를 잡아야 하고, 정치의 방향키는 민심"이라고 강조했다.

지금처럼 민심과 당심의 괴리가 큰 시기일수록 민심을 따라야 한다는 주장이다. 윤 의원은 "민심이 곧 천심이다. 민심보다 앞서는 당심은 없다"며 당원투표 비율 상향을 재고해야 한다고 덧붙였다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>