[날씨]전국 대부분 지역에 눈·비…낮 기온 9∼14도

미세먼지 농도 '나쁨'

화요일인 25일 전국 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 비나 눈이 내리겠다.

서울 세종대로사거리에서 시민들이 횡단보도를 건너고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 강원 산지·동해안과 울릉도·독도 5∼20㎜, 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전북 5∼15㎜, 광주·전남과 제주도 5∼10㎜, 경상권 5㎜ 안팎이다. 강원 북부 높은 산지(해발고도 1천ｍ 이상)와 제주도 산지는 1∼5㎝, 강원 중·남부와 전북 동부 높은 산지는 1㎝ 안팎의 눈이 내려 쌓이겠다.

미세먼지 농도는 수도권과 강원 영서, 충청, 호남은 '나쁨', 그 밖의 지역은 '보통' 수준으로 예상된다. 초미세먼지를 기준으로 한 농도는 오전 중 수도권과 강원 영서, 충청, 호남에서 '매우 나쁨', 강원 영동과 영남, 제주에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 8.3도, 인천 8.9도, 수원 5.8도, 춘천 1.8도, 강릉 9.7도, 청주 8.1도, 대전 8.0도, 전주 7.9도, 광주 10.2도, 제주 14.4도, 대구 4.5도, 부산 11.4도, 울산 7.6도, 창원 9.2도 등이다. 낮 기온은 9∼14도로 예보됐다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.5∼4.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>