본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 대부분 지역에 눈·비…낮 기온 9∼14도

임춘한기자

입력2025.11.25 07:30

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미세먼지 농도 '나쁨'

화요일인 25일 전국 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 비나 눈이 내리겠다.


서울 세종대로사거리에서 시민들이 횡단보도를 건너고 있다. 연합뉴스

서울 세종대로사거리에서 시민들이 횡단보도를 건너고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 강원 산지·동해안과 울릉도·독도 5∼20㎜, 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전북 5∼15㎜, 광주·전남과 제주도 5∼10㎜, 경상권 5㎜ 안팎이다. 강원 북부 높은 산지(해발고도 1천ｍ 이상)와 제주도 산지는 1∼5㎝, 강원 중·남부와 전북 동부 높은 산지는 1㎝ 안팎의 눈이 내려 쌓이겠다.

미세먼지 농도는 수도권과 강원 영서, 충청, 호남은 '나쁨', 그 밖의 지역은 '보통' 수준으로 예상된다. 초미세먼지를 기준으로 한 농도는 오전 중 수도권과 강원 영서, 충청, 호남에서 '매우 나쁨', 강원 영동과 영남, 제주에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.


주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 8.3도, 인천 8.9도, 수원 5.8도, 춘천 1.8도, 강릉 9.7도, 청주 8.1도, 대전 8.0도, 전주 7.9도, 광주 10.2도, 제주 14.4도, 대구 4.5도, 부산 11.4도, 울산 7.6도, 창원 9.2도 등이다. 낮 기온은 9∼14도로 예보됐다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.5∼4.5ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간 대기도 좋아, 부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

김치 해외 수출기록 또 경신…최대 무역국 일본은 '역성장'

새로운 이슈 보기