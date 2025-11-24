무안군, 스포츠파크 다목적체육관 준공

총 208억 투입…군민 체육 인프라 확충 본격화

무안군민 스포츠 인프라 확충 및 전지훈련지로 각광 받을 것으로 보인다. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군은 지난 22일 무안종합스포츠파크에서 '스포츠파크 다목적체육관' 준공식을 열고 지역 체육 인프라 확충의 새로운 전기를 마련했다고 24일 밝혔다.

이날 행사에는 김산 군수를 비롯해 서삼석 국회의원, 이호성 군의회 의장, 도·군의원, 유관기관 및 단체장, 군민 150여 명이 참석해 준공을 축하했다.

스포츠파크 다목적체육관은 올해 9월 무안군 스포츠파크 내에 조성된 검도장 및 다목적경기장으로, 총사업비 208억 원을 투입해 지하 1층·지상 3층, 연면적 6,424㎡ 규모로 건립됐다. 군은 이 시설을 통해 각종 실내체육 활동을 수용할 뿐 아니라 대규모 대회 유치가 가능한 '복합형 체육거점' 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

준공식은 군수와 주요 내빈의 기념사, 테이프 커팅, 시설 시찰 순으로 진행됐다. 이어 같은 장소에서 '2025년 무안군 생활체육대축전 개회식'도 열렸으며, 내빈들의 참석으로 스포츠파크 일대가 활기를 띠었다.

김산 무안군수는 "다목적체육관 준공은 군민의 건강권을 확보하고 지역 체육 경쟁력을 높이는 중요한 성과"라며 "전지훈련팀 유치와 각종 대회 개최를 적극 추진해 지역경제 활성화와 스포츠파크 활성화 시너지 효과를 만들겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



