한경협경영자문단 신임위원 위촉식…"중소기업의 든든한 멘토"

25일 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터서 열려

자문위원 33명·전문위원 6명 위촉

한경협중소기업협력센터는 25일 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 한경협경영자문단 신임위원 위촉식을 열었다.

서울 여의도 한국경제인협회에서 입주사 직원들이 이동하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

이날 행사에서는 각 산업 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 대기업 임원 출신 자문위원 33명과 현직 변호사, 변리사, 노무사, 세무사로 구성된 전문위원 6명을 새로 위촉했다.

이번에 합류한 신임위원들 중엔 해외진출, 연구개발(R&D), 신기술 등 중소기업 현장에서 자문 수요가 높은 분야의 전문가들이 다수 포함됐다. 이들은 앞으로 중소기업의 성장 전략 수립, 현장 애로 해결 등 실질적 성과 창출을 목표로 자문 활동을 수행할 예정이다.

김창범 한경협중기센터 이사장은 환영사를 통해 "우리 중소기업이 어려운 대내외 환경을 극복하고 성장할 수 있도록 현장에서 함께 뛰는 든든한 멘토가 되어주길 바란다"고 했다.

한경협중기센터는 이번 신임위원 위촉을 계기로 중소기업 스케일업 지원과 현장 중심 자문 확대에 더욱 박차를 가할 계획이라고 전했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



