광주시, 2026년 지역사회보장 시행계획 확정…8대 핵심 과제 추진

이종구기자

입력2025.11.24 14:59

경기 광주시는 24일 시청 비전홀에서 '2025년 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의'를 열고 제5기(2023~2026년) 지역사회보장계획의 2026년 연차별 시행계획(안)을 심의·확정했다.

방세환 광주시장 등 참석자들이 24일 시청 비전홀에서 '2025년 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장 등 참석자들이 24일 시청 비전홀에서 '2025년 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 회의에서는 사회보장 10개 영역을 포함한 총 43개 세부 사업의 추진 전략이 상정됐으며 대표협의체 위원들은 사업별 성과지표와 성과 목표를 자세히 검토하며 지속가능한 지역 사회보장 정책 방향을 논의했다.


시는 2026년 연차별 시행계획의 핵심과제로 ▲생애주기별 통합돌봄 구축 ▲폭력·학대 피해자 지원체계 강화 ▲정신건강 안정망 확충 ▲안심 생활환경 조성 ▲일자리 활성화 ▲교육·문화도시 도약 ▲지속가능한 녹색도시 조성 ▲시민 이동권 중심의 교통환경 개선 등을 제시했다.

방세환 시장은 "지역사회보장 계획은 시민의 삶의 질 향상을 위해 행정 전반을 관통하는 핵심 계획"이라며 "2026년 연차별 시행계획이 광주시의 탄탄한 사회보장 정책으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
