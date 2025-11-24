본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

합천 가야면 돈사 화재 … 20억 3400여만원 재산피해

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.24 11:35

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
경남 합천군 가야면의 한 돈사에서 불이 났다. 경남소방본부 제공

경남 합천군 가야면의 한 돈사에서 불이 났다. 경남소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 23일 오후 8시 5분께 경남 합천군 가야면의 한 돈사에서 불이 났다.


이 불로 돈사 2개 동이 완전히 잿더미가 되고 어미돼지 768마리가 폐사해 소방서 추산 20억 3486만원 상당의 재산피해가 났다.

화재 당시 작업 중이던 한국인 3명, 외국인 6명 등 9명은 스스로 대피해 인명피해는 없었다.


신고받고 출동한 소방 당국은 인력 119명, 장비 27대를 동원해 이날 오후 10시 21분께 진화를 마쳤다.


이날 오후 8시 22분께 발령됐던 소방 대응 1단계는 오후 9시 33분께 큰불을 잡은 후 해제됐다.

경찰과 소방 당국은 24일 합동 감식 등을 통해 정확한 화재 원인을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴 "점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기