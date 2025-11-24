신한투자증권, 전 임직원 대상 AI 실전 교육

신한투자증권은 전사 인공지능(AI) 역량 강화를 위해 올해 4~11월 임직원 대상으로 생성형 AI 교육과 AI-에이전트 특강을 실시했다고 24일 밝혔다.

이는 빠르게 변화하는 생성형 AI 시대와 AI 기반 금융 서비스(AX-Able Finance) 도입에 대비해 임직원들의 AI 활용 역량을 높이기 위한 조치다. 특히, 기존 업무에 즉시 적용 가능한 다양한 과제를 기반으로 실무 중심 교육을 구성해 실제 성과로 연결될 수 있도록 했다고 회사측은 설명했다.

교육은 AI 기초부터 시작해 AI의 구체적 활용, AI Agent 개념 및 적용 전략, 금융회사에 특화된 AI·에이전트 설계 방향, AI 시대 조직 발전 방향 등 총 6회차 외부 전문가 강의로 진행됐다. 신한투자증권 AI솔루션부와 블록체인부 전문가들이 실제 AI 및 블록체인 기술과 업무 적용 사례를 소개하는 5회차 내부 강연도 함께 구성했다.

신한투자증권은 AI를 활용한 투자정보 서비스인 AI PB를 지난 8월부터 서비스 중이다. 또한 이를 고도화 하기 위해 AI 관련 특허 4건을 출원했고 각종 AI 학술대회에도 참여하여 논문을 게재하는 등 꾸준한 성과를 이어가고 있다.

신한투자증권은 "전사적 AI 교육은 변화하는 금융환경 속에서 임직원이 갖춰야 할 기본 역량"이라며 "단순 교육을 넘어 실무 적용과 혁신적 고객 서비스, 내부 효율성 향상으로 이어지는 AI 활용을 적극 추진하겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



