김 총리 "자살은 사회 구조 문제…해결 위해 종교계와 연대"

세종=김평화기자

입력2025.11.24 10:59

시계아이콘00분 39초 소요
정부-종교계 상생협력 원탁회의 개최

정부가 높은 자살률을 포함한 다양한 사회 현안을 풀어가기 위해 종교계와 머리를 맞대기로 했다


김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 제1차 정부-종교계 상생협력 원탁회의를 갖기에 앞서 열린 협약식에 참석하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리는 24일 서울 종로구 국무총리 서울공관에서 제1차 정부-종교계 상생협력 원탁회의를 열고 '생명 존중 및 자살 예방을 위한 협약'을 체결했다. 이 자리에는 김종혁 한국교회총연합 대표회장과 이용훈 한국천주교주교회의 의장, 나상호 원불교 교정원장, 조계종 총무부장 성웅 스님이 참석했다.

정부는 자살 예방을 시작으로 다양한 사회 현안을 종교계와 풀어가기 위해 앞으로 회의를 이어갈 계획이다. 김 총리는 "경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 높은 자살률이라는 부끄러운 기록을 가지고 있는 상황"이라며 "자살 문제는 개인의 문제가 아니라 우리 사회 모두가 해결해야 할 구조적인 문제"라고 짚었다.


김 총리는 또 "(오늘 협약은) 정부와 종교계가 더 긴밀히 연대하기 위한 약속"이라며 "정부에서 소통, 논의하고 지속가능한 협의체를 마련하겠다"고 말했다. 이어 "오늘 협약이 선언을 넘어 실질적인 생명 살림의 길로 이어져서 자살률을 낮추고 국민 한 분 한 분에게 희망의 손길을 전하게 되길 바란다"고 했다.


종교계는 협력 의지를 나타냈다. 김 회장은 "생명을 지키고 보존하는 일은 정부가 가장 힘써야 할 핵심 주제"라며 "최선을 다해 적극적으로 협력하겠다"고 말했다. 나 원장은 "생명 존중은 무엇보다도 중요한 길"이라며 "결국 종교가 할 수 있는 영역은 무조건 품어주는 어머니의 역할"이라고 강조했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
