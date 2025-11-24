서해해경청, 올해 최우수 함정·파출소 선발

목포서 P-96정·여수서 돌산파출소 선정

서해청 최우수 함정으로 선발된 목포서 P-96정 및 최우수 파출소로 선발된 여수서 돌산파출소. 서해해경청 제공 AD 원본보기 아이콘

서해지방해양경찰청은 24일 오전 해양경찰서 소속 경비함정과 파출소 중 목포서 P-96정과 여수서 돌산파출소를 최우수 함정과 파출소로 선발, 포상 수여식을 개최했다고 밝혔다.

서해청 소속 함정 64척 가운데 우수함정은 군산서 1001함, 여수서 516함, 완도서 P-66정이며, 파출소 25개소 중 완도서 완도파출소가 우수 파출소로 선정됐다.

이들 함정과 파출소는 올해 임무수행 실적과 리더쉽 등에서 탁월한 성과를 보였으며, ▲해상종합훈련 ▲불시·도상훈련 ▲구조·검거실적 등 종합적인 평가를 거쳐 선발됐다.

이명준 서해해경청장은 "안전한 바다를 위해 현장에서 최선을 다해준 직원들의 노고에 감사를 전한다"며 "앞으로도 서해해경청 소속 직원 모두가 '미래를 준비하는 강인하고 반듯한 해양경찰'을 최우선 가치로 삼고 맡은 바 임무를 성실히 수행해 주길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



