본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

서해해경청, 올해 최우수 함정·파출소 선발

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.24 10:24

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목포서 P-96정·여수서 돌산파출소 선정

서해청 최우수 함정으로 선발된 목포서 P-96정 및 최우수 파출소로 선발된 여수서 돌산파출소. 서해해경청 제공

서해청 최우수 함정으로 선발된 목포서 P-96정 및 최우수 파출소로 선발된 여수서 돌산파출소. 서해해경청 제공

AD
원본보기 아이콘

서해지방해양경찰청은 24일 오전 해양경찰서 소속 경비함정과 파출소 중 목포서 P-96정과 여수서 돌산파출소를 최우수 함정과 파출소로 선발, 포상 수여식을 개최했다고 밝혔다.


서해청 소속 함정 64척 가운데 우수함정은 군산서 1001함, 여수서 516함, 완도서 P-66정이며, 파출소 25개소 중 완도서 완도파출소가 우수 파출소로 선정됐다.

이들 함정과 파출소는 올해 임무수행 실적과 리더쉽 등에서 탁월한 성과를 보였으며, ▲해상종합훈련 ▲불시·도상훈련 ▲구조·검거실적 등 종합적인 평가를 거쳐 선발됐다.


이명준 서해해경청장은 "안전한 바다를 위해 현장에서 최선을 다해준 직원들의 노고에 감사를 전한다"며 "앞으로도 서해해경청 소속 직원 모두가 '미래를 준비하는 강인하고 반듯한 해양경찰'을 최우선 가치로 삼고 맡은 바 임무를 성실히 수행해 주길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기