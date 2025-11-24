본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시, 누구나돌봄 8개 서비스 수행기관 내달 4일까지 모집

정두환기자

입력2025.11.24 09:47

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 시흥시는 돌봄 공백이 발생한 시민에게 지원을 제공하는 '누구나 돌봄'의 내년 8대 서비스 수행 제공기관을 다음 달 4일까지 공개 모집한다.

시흥시, 누구나돌봄 8개 서비스 수행기관 내달 4일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

'누구나 돌봄'은 갑작스러운 사고나 질병 등으로 일시적 돌봄이 필요한 시민에게 맞춤형 돌봄서비스를 지원하는 사업이다. 시는 올해 7대 단기 서비스에 추가로 '방문의료 서비스'를 시범 도입하며 지원 범위를 확대했다.


모집 분야는 ▲생활 돌봄 ▲동행 돌봄 ▲주거 안전 ▲식사 지원 ▲일시보호 ▲재활 돌봄 ▲심리상담 ▲방문 의료 등이다.

신청 대상은 공고일 기준 2년 이상 시흥시에 소재를 두고 운영 중인 기관, 시설, 법인, 단체 및 사회적협동조합 등이다. 시는 서비스 수행 능력, 인력 운영 능력, 안전관리 능력 등을 고려해 서비스별 제공기관을 선정할 예정이다.


자세한 사항은 시흥시청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

서울시,'잠실 마이스' 컨트롤타워 만든다…'2.5조원' 민자사업 본궤도

새로운 이슈 보기